Девятой планеты не существует? Ученые столкнулись с новой загадкой в Солнечной системе

Астрономы обнаружили новый объект, вращающийся далеко за пределами орбиты Плутона. Карликовая планета, предварительно обозначенная как 2023 KQ14, получила прозвище Аммонит.

Ее открыли с помощью японского телескопа Subaru на Гавайях. Обнаружение этого объекта может повлиять на гипотезу существования так называемой Девятой планеты, которую до сих пор не удалось наблюдать напрямую. Детали рассказало издание LiveScience.

Что известно об Аммоните

Исследование, проведенное японской командой, было опубликовано 14 июля в журнале Nature Astronomy. Название "Аммонит" объект получил в честь вымершего головоногого моллюска, в рамках проекта FOSSIL(Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy), посвященного изучению далеких тел за пределами Нептуна.

2023 KQ14 классифицирован как седноид – это класс транснептуновых объектов с сильно вытянутыми орбитами, находящихся очень далеко от Солнца. Аммонит стал лишь четвертым известным седноидом после Седны, открытой в 2004 году, и еще двух подобных объектов.

Орбита Аммонита пролегает на расстоянии от 66 до 252 астрономических единиц (а.е.), где 1 а.е. – это расстояние от Земли до Солнца. Для сравнения, Седна имеет перигелий (ближайшую точку к Солнцу) на расстоянии 76 а.е., а афелий (самую дальнюю) – примерно 900 а.е.

Сомнения относительно Девятой планеты

Идея Девятой планеты, впервые предложенная в 2016 году, базировалась на том, что орбиты нескольких далеких объектов обнаруживают необычное скопление в одном секторе Солнечной системы. Ученые предполагали, что это может быть результатом гравитационного воздействия массивной, невидимой планеты – примерно размером с Нептун, которая вращается в 20–30 раз дальше от Солнца, чем Нептун.

Однако орбита Аммонита выходит за пределы этой картины. Его афелий расположен в противоположном направлении к орбитам других известных седеноидов. Этот факт, по мнению авторов исследования, существенно снижает вероятность существования Девятой планеты.

"Гипотеза о Девятой планете базировалась на скоплении орбит седноидов на одной стороне Солнечной системы. Аммонит – на противоположной стороне", – объяснил Шианг-Ю Ван, соавтор исследования.

Юкунь Хуан из Национальной астрономической обсерватории Японии также добавил:

"Возможно, что когда-то в Солнечной системе действительно была дополнительная планета, но впоследствии ее орбита изменилась или она была выброшена из системы".

Мнения других ученых

Не все астрономы считают Девятую планету убедительной гипотезой. Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отметил, что доказательства выравнивания орбит были слабыми еще с начала исследований:

"Аргументы в пользу Девятой планеты никогда не были убедительными и не усилились за последнее десятилетие".

Профессор Кристофер Импи из Университета Аризоны считает, что если Девятая планета действительно существует, то ее сможет обнаружить новейшая обсерватория Веры Рубин в Чили:

"Если Девятая планета есть, ее почти наверняка найдут в ближайшие несколько лет благодаря новым обзорным данным".

