Более чем через 100 лет: ученые обнаружили важный факт о 'Титанике'

Считается, что когда огромный (как для своего времени) морской лайнер для пассажирских перевозок "Титаник" спускали на воду, его объявили непотопляемым. Тем не менее, рано утром 15 апреля 1912 года во время своего первого же рейса корабль пошел ко дну. И это несоответствие до сих пор не дает покоя исследователям и энтузиастам.

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Как пишет издание MailOnline, некоторые документы указывают, что репутация непотопляемого появилась у "Титаника" уже после того, как он погиб от столкновения с айсбергом. Считается, что первым это слово употребили репортеры газеты The New York Times, которые на следующий день после трагедии написали: "Менеджер [White Star] Line настаивал на том, что "Титаник" был непотопляемым даже после того, как он затонул".

Эту же характеристику употребила в своем романе "Каждый сам за себя" (1996) английская писательница Берил Бейнбридж. Звучит злосчастное слово и в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997). Мать главной героини спрашивает перед посадкой на борт: "Так это и есть тот корабль, который называют непотопляемым?"

Однако преподаватель коммуникационных исследований в Университете Лидса Ричард Хауэллс еще в 1999 году утверждал, что "Титаник" "никогда не рекламировался как непотопляемый корабль" до его отплытия 10 апреля 1912 года. Профессора Хауэллс говорил: "Население в целом вряд ли считало "Титаник" уникальным, непотопляемым судном до его первого плавания. Однако, как только стало известно о катастрофе, все изменилось – казалось, что "Титаник" изначально повсеместно считался непотопляемым".

С его словами согласны сотрудники Королевских музеев Гринвича – авторитетного учреждения в области морской истории. На его сайте прямо утверждается: "Титаник на самом деле никогда не считался непотопляемым".

Однако кое-что интересное нашлось в малоизвестном документе от 1911 года. Его текст, описывающий "Титаник" и практически идентичный ему корабль "Олимпик", может поставить точку в этом споре.

Об этом документе MailOnline рассказал Джошуа Аллен Милфорд, историк, специализирующийся на "Титанике". Цитату он нашел в отраслевом журнале The Shipbuilder. Тот описывал сестринские корабли "Олимпик" и "Титаник". В частности рассказывал о столкновении первого с крейсером HMS Hawke, после чего "Олимпик" уцелел. И это закрепило за обоими пассажирскими судами репутацию непотопляемых.

В журнальной статье, в частности, говорится: "...что последнее из этих судов отправится в свой первый рейс в июле 1911 года; и настолько, насколько это возможно, эти два замечательных судна спроектированы так, чтобы быть непотопляемыми". А значит такая громкая характеристика все же появилась до момента гибели "Титаника".

Милфорд указывает, что авария, в которой "Олимпику" удалось выжить, стала одной из причин, по которой ожидания от "Титаника" были такими высокими. Исследователь предполагает, что это могло даже способствовать росту продаж билетов на лайнер.

Компания Harland & Wolff, которая построила "Титаник", "очень гордилась своими конструкциями" и, по словам Милфорда, с самого начала называла оба корабля "практически непотопляемыми". Причем происходило это еще на ранних этапах строительства морских судов. И именно эту характеристику подхватил и журнал The Shipbuilder. Также исследователь обнаружил ее в других источниках. Например, в репортажах газет Irish News и Belfast Morning News от июня 1911 года.

В репортаже, посвященном спуску корпуса "Титаника", описывалась система водонепроницаемых отсеков и дверей, а также делался вывод о том, что "Титаник" был "практически непотопляемым".

Капитан "Титаника", Эдвард Смит, также утверждал, что ни одно современное пассажирское судно не способно затонуть. В 1907 году он сказал: "Я не могу представить ни одной ситуации, которая могла бы привести к затоплению корабля. Я не могу представить ни одной серьезной катастрофы... современное судостроение уже превзошло это". Таким образом, утверждение о том, что "Титаник" не считался непотопляемым до того, как затонул", имеет гораздо меньше оснований, чем принято считать некоторыми исследователями.

Конечно, на практике "Титаник" оказался уязвимым. Он трагически затонул всего через 2 часа и 40 минут после столкновения с айсбергом, унеся жизни более 1500 человек. Но убеждение в непотопляемости "Титаника", вероятно, было широко распространено среди публики до апреля 1912 года, несмотря на то, что нам обычно говорят сегодня.

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