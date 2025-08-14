Богачи из Кремниевой долины хотят создать генетически совершенных детей: цена вопроса 50 000 долларов

Руководители крупных и богатых технологических компаний из Кремниевой долины увлеклись идеей создать самых умных детей Америки. Согласно новому отчету, они пытаются сделать это с помощью генных технологий.

Как пишет издание Independent, ссылаясь на материалы Wall Street Journal, такие предприниматели, которые еще называют себя "технофутуристами", платят до 50 000 долларов за новую услугу генетического тестирования, которая обещает проверить уровень интеллекта эмбрионов.

Так журналисты WSJ пообщались с Дженнифер Доннелли, которая берет до 500 000 долларов за свои услуги высококлассной свахи. И она рассказала, что наблюдает заметный рост количества руководителей технологических компаний, которые ищут партнеров с высоким интеллектом, чтобы впоследствии получить "умное потомство". "Сейчас у меня есть один, два, три руководителя технологических компаний, и все они предпочитают университеты Лиги плюща", — сказала Доннелли.

В ответ на этот запрос такие стартапы, как Nucleus Genomics и Herasight, начали публично предлагать прогнозы уровня интеллекта, основанные на генетических тестах. Таким образом они, по их словам, стремятся помочь людям выбрать эмбрионы для экстракорпорального оплодотворения. В районе залива Сан-Франциско, где находится Кремниевая долина, эти эксклюзивные услуги имеют большую популярность: стоимость тестирования в Nucleus составляет около 6000 долларов, а в Herasight — до 50 000 долларов.

Идея уже получила одобрение от руководителя компаний Tesla и Space X Илона Маска. В прошлом месяце он ответил на сообщение Herasight в соцсетях: "Круто".

Полигенный скрининг эмбрионов (ПЭМ) – это услуга, которая сейчас доступна только на коммерческой основе. По данным британских Национальных институтов здравоохранения (NHS), эта услуга позволяет тестировать эмбрионы на наличие сложных заболеваний, признаков и рисков, связанных с распространенными заболеваниями, такими как диабет, рак и психические расстройства, а также на такие показатели, как рост и коэффициент интеллекта (IQ).

В свою очередь, критики поднимают вопрос об этичности такого тестирования. Возможные проблемы включают контроль за тем, какие состояния тестируются, кто их выбирает, какой уровень неопределенности результатов приемлем и может ли услуга использоваться только теми, кто может себе это позволить. "Справедливо ли это? Это беспокоит многих", — сказал Хэнк Грили, директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета, изданию The Journal. "Это замечательный научно-фантастический сюжет: богатые создают генетическую суперкасту, которая берет верх, а остальные — пролы", — сказал он, сославшись на роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984".

Специалист по статистической генетике из Гарвардской медицинской школы Саша Гусев предположил, что здесь свою роль может играть тщеславие боссов Кремниевой долины. "Я думаю, они считают себя умными и успешными, и заслуживающими своего положения, потому что у них "хорошие гены". Теперь у них есть инструмент, с помощью которого они думают, что могут сделать то же самое со своими детьми, да?", — сказал он.

