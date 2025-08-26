Бермудский треугольник: ученый заверил, что разгадал тайну мистического места

Бермудский треугольник – это часть Атлантического океана между Майами, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, которая давно ассоциируется с многочисленными загадочными авариями. За десятилетия там исчезли десятки кораблей и самолетов, часто без всяких сигналов бедствия или очевидных следов.

Именно поэтому регион стал основой для множества мистических и конспирологических теорий – от инопланетных похищений до порталов в параллельные миры. Несмотря на это, многие суда ежедневно безопасно пересекают треугольник, что ставит под сомнение реальность его "роковой" репутации.

Однако тема остается популярной среди исследователей, энтузиастов и любителей мистики. Теперь британский ученый заявил, что смог дать рациональное объяснение исчезновениям, пишет Daily Mail.

Бермудский треугольник: волны-убийцы как ключ к разгадке

Доктор Саймон Боксолл, океанограф из Университета Саутгемптона, убежден, что главным фактором опасности в этом регионе являются так называемые волны-бои (штормовые волны).

Это редкие и чрезвычайно высокие стены воды, которые могут достигать более 30 метров и возникать внезапно, сбивая с толку даже большие суда. В отличие от обычных штормовых волн, они способны подниматься с разных направлений, создавая смертельные ловушки для кораблей. Ученый объясняет, что в Бермудском треугольнике особые погодные условия способствуют слиянию штормов с севера, юга и Флориды, образуя идеальные условия для волн-убийц.

Именно такие природные феномены, по мнению Боксолла, могут объяснить загадочную гибель американского судна USS Cyclops в 1918 году. Масштабная модель корабля, созданная командой исследователей, показала, что из-за плоского дна и больших размеров он был чрезвычайно уязвим к гигантским волнам. Попав в такую ловушку, судно могло затонуть всего за несколько минут, не успев подать сигнал тревоги.

Мифы и реальность Бермудского треугольника

Несмотря на популярность мистических объяснений, многие ученые считают, что Бермудский треугольник не является аномально опасным местом. Данные Национального управления океанографии и атмосферы США свидетельствуют, что количество аварий там не превышает средних показателей для других частей океана. Также в отчетах страховой компании Lloyd's of London отмечается, что уровень риска в этом регионе не выше, чем в остальном мире.

Специалисты отмечают: большинство трагедий можно объяснить естественными причинами, в частности волнами-убийцами, сильными штормами и сложной навигацией из-за большого количества островов и мелководных зон Карибского бассейна. Таким образом, Бермудский треугольник, вероятно, не скрывает сверхъестественных тайн, а его "смертоносная слава" является скорее результатом человеческих домыслов и легенд.

