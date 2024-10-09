Ближайшая к Земле карликовая планета оказалась настоящим водным миром. Фото

Карликовая планета Церера – это самый большой объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ранее ученые предполагали, что ее кора состоит на 30% из замерзшей воды.

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Однако новое исследование показывает, что этот космический объект более чем на 90% состоит из водяного льда. Используя данные космического аппарата Dawn, ученые обнаружили, что когда-то Церера была своеобразным замерзшим океаническим миром, пишет ScienceAlert.

По словам экспертов, Церера является самой близкой к Земле карликовой планетой и единственной карликовой планетой в Солнечной системе, которая не располагается по орбите Нептуна. Диаметр этой крохи составляет 950 км, что более чем в 2 раза меньше, чем у более известной карликовой планеты – Плутона.

Исследователи говорят, что Церера покрыта многочисленными кратерами. Ученые предполагают, что она скрывает криовулканы, которые выталкивают на поверхность не магму, а жидкий лед.

Ранее учёные считали, что кора Цереры состоит только на 30% из водяного льда. Но благодаря данным космического аппарата Dawn, находившегося на орбите Цереры, ученые узнали, что на самом деле кора этой планеты состоит более чем на 90% из водяного льда.

Исследование показывает, что лед на Церере гораздо крепче, чем предполагалось, ведь он имеет примеси из вязких горных пород. Именно этот факт позволил ледяной коре почти не изменяться в течение миллиардов лет.

Авторы исследования говорят, что на Церере есть не просто водяной лед, а грязный лед, который в прошлом образовал океан. То есть когда эта планета имела океан с водой, которая содержала разные примеси. Поэтому океан не был совсем редким. Однако, когда он замерз, то образовал ледяную кору с небольшим количеством каменистого материала.

Если кора Цереры состоит более чем на 90% из водяного льда, то это дает возможность лучше понять некоторые океанические миры, покрытые льдом, находящимся в Солнечной системе, говорят ученые. Речь идет о некоторых спутниках Юпитера, Сатурна и Урана.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Марсе протекала бурная река.

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