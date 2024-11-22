Астрономы сфотографировали 'звезду-бегемота': это первое подробное фото за пределами Млечного Пути

Астрономы впервые сделали увеличенное изображение звезды за пределами Млечного Пути. С помощью Очень большого телескопа-интерферометра (VLTI) команда экспертов привела фокус на красную звезду-надгиганта под названием WOH G64.

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WOH G64 расположена на расстоянии 160 000 световых лет в Большом Магеллановом Облаке (ВХМ) – карликовой галактике-спутнике Млечного Пути. Ученые знали о существовании этой звезды, которая получила прозвище "бегемот" из-за своих невероятных размеров – она в 2000 раз больше Солнца, пишет Space.com.

Телескоп VLTI смог увидеть эту отдаленную звезду настолько подробно, что даже разглядел окружающий кокон газа и пыли. Эти оттоки материала указывают на то, что WOH G64 умирает и этот процесс приводит к мощному взрыву сверхновой.

"Впервые нам удалось сделать увеличенное изображение умирающей звезды в галактике за пределами нашего Млечного Пути. Мы обнаружили яйцевидный кокон, тесно окружающий звезду. Это может быть связано с резким выбросом материала из умирающей звезды перед взрывом сверхновой", – сказал астрофизик из Университета Андреса Белло и руководитель исследовательской группы Кейичи Онака.

Команда ученых выяснила, что WOH G64 тускнела за последнее десятилетие.

"Мы обнаружили, что звезда претерпевала значительные изменения в течение последних 10 лет, предоставляя нам редкую возможность наблюдать за ее жизнью в режиме реального времени", – сказал профессор астрономии Герд Вайгельт.

По словам ученых, звезды-гиганты на завершающем этапе своей жизни сбрасывают внешние слои газа и пыли. И этот процесс может занять тысячи лет.

Директор обсерватории Keele Джакко ван Лун наблюдал за звездой-бегемотом в течение последних трех десятилетий и назвал ее "одной из самых экстремальных в своем роде".

Этот космический гигант тускнеет из-за слоев звездного материала, который сбрасывает и создает вокруг себя яйцевидную оболочку, объясняют исследователи. Кокон странной формы также мог быть результатом гравитационного влияния необнаруженной звезды-компаньона, тянувшей его вблизи WOH G64.

"Дальнейшие наблюдения с помощью инструментов ESO будут важны для понимания того, что происходит в звезде", – подытожил руководитель исследовательской группы Кейичи Онака.

Ранее OBOZ.UA писал, что астрономы обнаружили вращающуюся звезду с рекордной скоростью.

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