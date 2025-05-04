Акулы на самом деле не немые: ученые совершили открытие

Долгое время считалось, что акулы – молчаливые хищники. Без плавательных пузырей, без голосовых органов, они, как привидения, двигаются по подводному миру, стараясь быть незамеченными.

Видео дня

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, переворачивает это представление: акулы все же могут издавать звуки, и впервые это зафиксировано научно. Детали рассказало издание Live Science.

Ученые из Оклендского университета и Океанографического института Вудс-Хоул во время поведенческих экспериментов случайно заметили, как десять молодых акул (Mustelus lenticulatus), когда их касались под водой, издавали четкие щелчки.

Это стало первым задокументированным случаем активного звукового сигнала у представителей акул, традиционно считавшихся молчаливыми.

Щелчок длился примерно 48 миллисекунд. Громкость некоторых сигналов достигала 155 дБ – это примерно как выстрел из дробовика. 70% щелчков сопровождались спокойными телодвижениями или покачиванием. Часть происходила без заметного движения.

Зачем акулам издавать звуки? Пока этот вопрос остается открытым. Существуют две основные гипотезы: защитная реакция на угрозу и побочное действие челюстей.

Кэролин Нидер, ведущий автор исследования, предполагает: акулы могли издавать эти звуки как реакцию на прикосновения или стресс, возможно – чтобы отпугнуть хищника. В дикой природе это может дать шанс убежать.

У акул этого вида широкие, тупые зубы, расположенные в виде плотных "тротуарных плиток", предназначенных для дробления панцирей крабов. Исследователи подозревают, что щелчок может происходить от смыкания этих зубов, хотя и прямых улик еще нет.

Акулы, в отличие от многих костных рыб, не имеют плавательного пузыря – воздушного органа, у многих видов используемого для генерации звука. Их сенсорная система ориентирована на обоняние, электрорецепцию и гидродинамику, а не на акустику.

МикроКТ-сканирование не обнаружило у акулы-огурца никаких специализированных звуковых структур. Итак, источник щелчков – пока загадка.

Могут ли другие акулы слышать эти звуки? Ученые говорят, что маловероятно. Собственный диапазон слуха большинства акул – ниже 1 кГц, а щелчки имеют более высокую частоту, так что эти сигналы, вероятно, не предназначены для общения между акулами.

Хищные морские котики, охотящиеся на молодых акул, могут реагировать на такие громкие резкие звуки. Щелчок, по предположению ученых, может служить сигналом тревоги или попыткой отпугнуть нападающего.

Подобные звуки фиксировали у скатов и хвостолов – ближайших родственников акул. Они щелкают, когда их беспокоят дайверы, иногда трактуемые как предупредительный сигнал или проявление стресса.

Кэролин Нидер и ее команда планируют исследовать другие виды акул, чтобы выяснить:

умеют ли они также издавать звуки;

или это поведенческая черта, присущая только молодым особям;

могут ли эти щелчки изменяться в зависимости от ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с прилавков может исчезнуть скумбрия и объяснял, в чем причина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.