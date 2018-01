15 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 15 января в Украине и мире.

Больше уведомлений о праздниках читайте по этой ссылке .

Что 15 января празднуют в Украине и в мире

День Мартина Лютера Кинга.

День памяти святого Серафима Саровского.

День посадки деревьев в Египте.

День Википедии.

Кто из знаменитостей родился 15 января

В 1988 году в США родился Скриллекс - американский музыкант, продюсер, диджей, а также фронтмен рок-группы From First to Last.

MuzOko

В 2012 году Скриллекс попал на второе место в топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes, и с доходом $15 млн обошёл таких звёзд, как Дэвид Гетта, Swedish House Mafia.

У Сонни Мура два активных сторонних проекта — Dog Blood (дуэт с Boys Noise), и Jack Ü (дуэт с Diplo).

Skrillex был номинирован на пять премий "Грэмми" в 2011 году, в том числе в категории "Лучший новый исполнитель". На 54-й церемонии "Грэмми"" он был награждён в трёх номинациях: Scary Monsters and Nice Sprites — Лучший танцевальный/электронный альбом; "Scary Monsters and Nice Sprites" — Лучшая танцевальная запись; "Benny Benassi — Cinema (Skrillex Remix)" — Лучший ремикс.

На 55-й церемонии "Грэмми" он был номинирован и награждён в трех категориях: Bangarang за лучшую танцевальную запись; Bangarang EP за лучший электронный альбом; Promises (Skrillex & Nero Remix) за лучший ремикс.

Skrillex и Diplo победили в обеих номинациях на 58-ой церемонии премии Грэмми, они взяли статуэтки за альбом 'Jack Ü' в категории 'лучший танцевальный электронный альбом' и трек 'Where Are Ü Now' победил в категории 'лучший танцевальный трек'.

Что интересного в мире произошло 15 января

1759 - открыт для публики Британский музей.

1993 - в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы "Санта-Барбара"..

2001 - начал работать сайт Википедия.

Читайте все новости по теме " Праздники " на Обозревателе.