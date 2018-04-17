Гороскоп на 18 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи посоветовали, как стоит провести среду, 18 апреля.

Сегодня звезды сулят положительный день для Козерогов и Тельцов. Львов и Скорпионов ждут интересные встречи, а вот Близнецам стоит задуматься о своей легкомысленности. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Представителям знака сегодня можна расслабиться: ранее Вы выложились на полную и гороскоп на среду советует просто перевести дыхание и задуматься о планах на будущее. Возможно, в Вашей жизни случится то, что даст ощутимый толчок для реализации задуманного.

ТЕЛЕЦ

Тельцам гороскоп на сегодня советует "раскрыть все карты". Если у Вас были какие-то тайны от близких людей - постарайтесь расставить все точки над "і". Вас начнут расспрашивать о чем-то личном - не юлите. Все тайное становится явным и сегодня это может сыграть не на руку.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут оказаться жертвами семейных неприятностей, при чем спровоцировали их совершенно другие люди. Не спешите отчаиваться, именно в этот день звезды обещают Вам указать путь к разрешению всех конфликтных ситуаций. Если прислушаетесь к интуиции - обретете действительно стоящее вознаграждение.

РАК

Представители этого знака стали заложниками непредвиденных обстоятельств, при этом Вы сумеете выстоять и адекватно отреагировать на все происходящее. Возможны ссоры с близкими, однако, знайте, они совершенно не желают Вам зла. Ракам стоит просто отвлечься от неприятностей и оставить решение важных задач на будущее.

ЛЕВ

Львам сегодня звезды обещают насыщенный день: Вы встретите интересных людей, сможете наконец-то заняться любимым делом или посвятить все время приятному общению. Не стоит сегодня напрягаться и решать жизненно важные вопросы - звезды посылают Вам знак, который приведет к заветной цели. Важно своевременно его заметить.

ДЕВА

Девы - истинные ценители прекрасного, и среда станет отличным временем для того, чтобы посвятить себя исскуству. Возможно, стоит посетить те места, увидеть которые Вы давно мечтали. Если сегодня Вам предложат отправиться в поездку- не отказывайтесь, она может изменить всю дальнейшую жизнь.

ВЕСЫ

В последнее время о Весах многие говорят не в самом лучшем свете: Вы сталим раздражительными и практически неуправляемыми. Стоит пересмотреть свое отношение к окружающим и тогда Весы смогут в полной мере использовать свой потенциал в благих целях. Не стоит прибегать к резким высказываниям - они только усугублят положение. Взамен попытайтесь расслабится и проанализировать свое отношение к близким.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня столкнутся с препятствиями, которые, как им покажется, не под силу преодолеть. Не спешите впадать в панику - решение большинства Ваших проблем находится на поверхности. Гороскоп на среду предлагает отвлечься на совершенно другие мысли: подумайте о том, как можно улучшить отношения с людьми, которые всегда рядом. Остальные же могут даже не заслуживать тех переживаний, которые представители знака в полной мере ощутят сегодня.

СТРЕЛЕЦ

Если Вы задумались об отдыхе - пора принять окончательное решение и отправиться подальше от привычной Стрельцам суеты. Представители этого знака с каждым днем все чаще подвергаются острой критике со стороны ближайшего окружения. И, если смотреть правде в глаза, она не является необоснованной. Задумайтесь, возможно Вы слишком требовательны ко всем, кроме себя. Эту ситуацию стоит как можно быстрее исправить.

КОЗЕРОГ

Сам не желая того, Козерог станет жертвой чьих-то махинаций. Не стоит впадать в отчаяние - наладив общение с нужными людьми, Вы сможете избежать негативных последствий. Сегодна важно не принимать никаких решени сгоряча. Все шаги пытайтесь тщательно обдумывать, тогда Козерог сможет прийти к ожидаемому результату.

ВОДОЛЕЙ

Среда станет очень продуктивным днем для Водолеев: все дела будут буквально решаться сами собой. Поспешите именно сегодня получить ответы на давно поставленные вопросы. Комплексный подход поможет избежать тех неприятностей, что по пятам бредут за Вами уже не первую неделю. Если сегодня Водолей получит выгодное предложение со стороны партнеров - не вздумайте отказываться.

РЫБЫ

Рыбы в среду станут настоящими звездами: все запланированные цели осуществятся довольно просто, без усилий Вы сможете справиться с любыми неприятностями, а также за проделанную честно работу представители знака будут щедро вознаграждены. Воспользуйтесь своей интуицией и она Вас точно не подведет.