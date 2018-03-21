В США найден труп двойника лох-несского чудовища

В США был найден труп неизвестного животного, которое внешне напоминает лох-несское чудовище.

Таинственное существо было найдено в национальном заповеднике "Остров Вольф", Джорджия, США. Его обнаружили отец (Джефф Уоррен) и сын, которые плавали на лодке неподалеку, пишет The Sun.

Вначале очевидцы решили, что из воды на берег выбросило останки тела тюленя. Когда они подобрались поближе, увидели, что туша не была похожа на какое-либо известное существо. Двое мужчин сделали несколько фотографий, которые теперь обсуждают ученые.

Неизвестное существо, найденное в США The Sun

Найденное существо выглядело странно: с плавниками, длинной шеей и маленькой головой. Именно такие черты характерны для образа знаменитого лох-несского чудовища.

Эксперты, которые занялись изучением находки пока не спешат выносить вердикт относительно происхождения загадочного существа. По словам директора американской Службы охраны рыб и диких животных, некоторые морские существа, разлагаясь, могут приобретать причудливые формы, напоминающие нам доисторических животных, так что этим неопознанным чудовищем могла оказаться обычная акула.

Как сообщал "Обозреватель", в США на ферме по разведению сетчатых питонов вылупилась змея-циклоп с рогом на голове. Владелец фермы принял решение продать тело существа за 700 долларов.