У США знайдений труп двійника лохнеського чудовиська

У США був знайдений труп невідомої тварини, яка зовні нагадує лохнеське чудовисько.

Таємничу істоту було знайдено в національному заповіднику "Острів Вольф", Джорджія, США. Її виявили батько (Джефф Уоррен) і син, які плавали на човні неподалік, пише The Sun.

Спочатку очевидці вирішили, що з води на берег викинуло останки тіла тюленя. Коли вони підібралися ближче, побачили, що туша не була схожа на якусь з відомих істот. Двоє чоловіків зробили кілька фотографій, які тепер обговорюють вчені.

Невідома істота, знайдене в США The Sun

Знайдена істота виглядала дивно: з плавниками, довгою шиєю і маленькою головою. Саме такі риси характерні для образу знаменитого лохнеського чудовиська.

Експерти, які зайнялися вивченням знахідки поки не поспішають виносити вердикт щодо походження загадкового створіння. За словами директора американської Служби охорони риб та диких тварин, деякі морські істоти, розкладаючись, можуть набувати вигадливих форм, що нагадують нам доісторичних тварин, отож цим непізнаним чудовиськом могла виявитися звичайна акула.

Як повідомляв "Обозреватель", у США на фермі з розведення сітчастих пітонів вилупилася змія-циклоп з рогом на голові. Власник ферми прийняв рішення продати тіло істоти за 700 доларів.