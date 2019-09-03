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3 вересня • оновлено в 20:52
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ВРП звільнила скандального суддю часів Януковича: що відомо

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Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення дисциплінарного проступку.

Як повідомила прес-служба ВРП, суддя часів президента Віктора Януковича, згідно з рішенням ВРУ, звільнений з посади у зв'язку з порушенням вимог щодо сумісництва.

"3 вересня Вища рада правосуддя розглянула на засіданні питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України", - сказано в повідомленні.

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Віктор Татьков

Віктор Татьков

"Антикор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої осені Подільський районний суд Києва заарештував більше 100 квартир, які належать людям з найближчого оточення колишнього глави Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Повний список налічує 110 об'єктів нерухомості, а їх загальна площа склала 6,5 тисячі метрів квадратних.

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