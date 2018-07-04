В Украине ужесточат наказание для пьяных водителей: что изменится

В Украине ужесточат наказание для автомобилистов, которые попадают в ДТП в нетрезвом состоянии.

Так, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах".

"За" проголосовали 240 парламентариев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является усиление уголовной ответственности за совершение преступлений с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

Сейчас за нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение, предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. В случае гибели нескольких лиц предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Новый проект предлагает за деяния, совершенные лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.

При этом лицо, лишенное права управления транспортным средством, но управлявшее им, будет наказываться лишением свободы на срок пять лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине решили значительно увеличить штраф за ремни безопасности.