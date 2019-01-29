В Украине хотят запретить пакеты: когда и что изменится

В Украине могут полностью запретить полиэтиленовые пакеты. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который предлагает избавиться от вредного и неэкологического материала через несколько лет.

Что конкретно может измениться и когда именно украинцы забудут о полиэтиленовых пакетах у кассах супермаркетов — разбирался OBOZREVATEL.

Что предлагают

Более 60 народных депутатов из разных фракций подали законопроект №9507, который призван полностью отрегулировать использование полиэтилена в Украине. Основные идеи заключаются в следующем:

В магазинах разрешается продавать так называемые биоразлагаемые пакеты, которые сейчас доступны во многих хозяйственных магазинах. Они разлагаются достаточно быстро, в среднем 2-3 года.

Также разрешается продажа сверхлегких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), которые предназначены к упаковке рыбы, мяса, а также сыпучих продуктов, льда. Остальные виды продавать запрещается;

Пригодность пластиковых пакетов к биоразложению определяется в соответствии с национальным стандартом, а до вступления его в силу — по результатам экспертизы;

Пакеты, которые продаются во всех торговых точках, должны иметь специальную маркировку: толщина стенки и процент биологического материала в составе продукта.

Закон в случае принятия начнет действовать с 1 января 2021 года. Пункт же о запрете продажи полиэтиленовых пакетов вступит в силу 1 января 2022 года.

Если же предприниматель нарушил закон, он будет оштрафован. За продажу запрещенных видов пакетов — 1700 гривен, за отсутствие специальной маркировки — 30% от стоимости партии товара.

Примут ли закон?

Да, шансы на успешное голосование в парламенте очень велики. Учитывая солидную поддержку (а его подписали нардепы фактически со всех групп и фракций), он будет вынесен на голосование в ближайшее время. Правда, как отмечает один из авторов идеи, внефракционный народный депутат Борислав Береза, отдельные лоббисты могут вставлять палки в колеса.

“Другой вопрос — захочет ли профильный комитет пропустить этот проект. Есть лоббисты, которые не хотят таких вещей. В любом направлении есть люди, которые заинтерисованы, чтобы у нас ничего не менялось. Но я уверен: если все и дальше пойдет хорошо, то закон будет принят уже в сентябре”, — подчеркнул OBOZREVATEL Борислав Береза.

Более того, сейчас инициативу поддерживают как в ЕС, так и отдельные общественные организации.

Опыт Европы

В пояснительной записке к проекту закона нардепы пишут, что руководствуются решением Европейского парламента о запрете отдельных видов полиэтиленовой продукции. Так, с 2021 года в странах ЕС не будет одноразовых пластиковых приборов. Шаг был сделан европейскими политиками из-за угрозы глобальной экологической катастрофы.

Ранее в ООН подсчитали, что ежеминутно в мире используется примерно 10 миллионов таких пакетов. За год цифра просто космическая — 5 триллионов. Пакеты находят как на вершинах самых высоких гор, так и на дне глубоких морских впадин. Поэтому более 40 стран по всему миру уже запретили использование полиэтиленовых изделий.

К примеру, в Грузии с 1 октября 2018 года введен запрет на пакеты, чья толщина менее 15 микрон. А в апреле этого года в стране будут запрещены изделия любой толщины. Местное правительство разрешает производить, импортировать и реализовать только биодеградирующие пакеты.

Аналогичное решение принято и в Австрии. Там пошли еще дальше — ограничения коснутся и использования пластиковых частиц в косметике и моющих средствах. Запрет начнет действовать с 2020 года.

В Германии отказываются от таких пакетов как покупатели, так и крупные компании. Как пишет немецкая газета DW, две трети немцев добровольно отказались от полиэтиленовых пакетов. Все чаще они ходят за покупками с корзинкой, рюкзаком или холщовой сумкой.

В соседней Венгрии также правительство занялось проблемой полиэтиленовой продукции. Полный запрет на использование планируют ввести с 1 января 2021 года. Чуть дальше продвинулись в этом вопросе в Румынии. Там отдельный закон приняли еще в начале прошлого года. В стране уже введен запрет на импорт и производство тонких и сверхтонких пластиковых пакетов с ручкой, а также на их продажу.

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