Тюрьма и штрафы для хакеров: Кабмин предлагает новые наказания

Кабинет министров Украины предлагает значительно ужесточить ответственность за кибератаки на критическую информационную инфраструктуру.

Соответствующий законопроект №8304 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Если законодательный акт будет принят, хакеры, которые предпримут попытку вмешаться в работу государственных информационных ресурсов или объектов критической инфраструктуры, могут быть осуждены на срок от 6 до 8 лет (вместо от 2 до 5 лет).

Авторы проекта подчеркивают, что в условиях ведения Россией гибридной войны против Украины значительно возросли количество и мощность кибератак на такие объекты, что несет в себе угрозу национальной безопасности Украины.

В связи с этим правительство предлагает ужесточить наказания за подобные действия. Так, за несанкционированное вмешательство в работу объектов критической информационной инфраструктуры предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. При повторном совершении или по предварительному сговору группой лиц - до 10 лет.

Ответственность за создание и распространение вредоносного программного обеспечения в правительстве также предлагают ужесточить: изменения предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 6 лет и штрафы от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов (51-85 тыс. грн). За повторные аналогичные действия, в группе по сговору или за причинение существенного вреда наказанием предлагается лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.

За несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая обрабатывается на объектах критической информационной инфраструктуры, намерены наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. За повторное подобное преступление, сговор для его совершения или причинение существенного вреда может грозить лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Кроме того, проектом закона предлагается ужесточение наказания за нарушение правил эксплуатации компьютеров и компьютерных систем, сетей электросвязи, а также правил защиты информации, которая на них обрабатывается, совершенные в отношении объектов критической информационной инфраструктуры. За такие действия предлагается штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов (17 - 34 тыс. грн) или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году в Украине была зафиксирована крупномасштабная кибератака вируса -"вымогателя" Petya.