"Завели дело на Трубу": Генпрокуратура взялась за ГБР

Благодаря позиции адвоката Алексея Шевчука Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту незаконного превышения полномочий главой Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой.

Как прокомментировал ситуацию OBOZREVATEL сам Алексей Шевчук, отобранные 27 кандидатов на руководящие должности в структуре ГБР являются нелегитимными, ведь их отбор, по сути, незаконен.

Речь идет о процедуре, проведенной конкурсной комиссией, в ходе которой и были отобраны 27 кандидатов на руководящие позиции в новом Госбюро, которое будет заниматься делами топ-коррупционеров.

Так, по словам Шевчука, при оформлении приказа о проведении конкурса руководитель органа Роман Труба не утвердил документ с министерством юстиции.

“Весь конкурс, проведенный Трубой - незаконный. Создание сегодня ГБР в формате наполнения его кадрами - незаконно. Роман Труба, имея двух замов, будучи председателем, должен был проводить легитимный конкурс согласно приказу, который должен был быть утвержден в Министерстве юстиции и быть зарегистрирован (о порядке проведения конкурса). Но Министерство юстиции его не утвердило. Труба взял и назначил Виктора Тарана, Олега Базара и Владимира Бойко просто из собственного желания, ткнув пальцем в небо. Он делегировал этим неизвестным 3 лицам право формировать конкурсные комиссии”, - пояснил Алексей Шевчук.

Из-за такого нарушения в будущем все процедуры и расследования ГБР могут быть признаны незаконными.

“Сегодня все выбранные работники ГБР, кроме председателя и его замов, являются незаконными. Они назначены комиссиями, которые выбрали людей без соответствующего приказа Министерства юстиции. Следствием всего этого является то, что все эти работники будут нелегитимно проводить расследования, их доказательства также будут нелегитимными. Все расследования ГБР будут "пшиком"”, - считает Шевчук.

При этом, по словам адвоката, ситуация вокруг ГБР может оказаться еще более запутанной. Ведь до сих пор остается открытым вопрос легитимности и самого общественного совета, который должен контролировать деятельность госоргана.

“Они также нелегитимно избранные. Вообще этот Общественный совет не имеет никаких полномочий и не является эффективным органом, поскольку они также являются нелегитимно избранными. Есть особая позиция одного из членов счетной комиссии, где было указано, что Коренная (Надежда Коренная, - председательствующая в Общественном совете, - Ред.) подтасовала результаты. Среди 3 кандидатов с равными голосами, она определила того, которого считала нужным. Хотя и при этом два протокола голосования были повреждены. На сегодняшний день непонятно, полномочен ли состав Совета, так как там были другие лица”, - уверен Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, главу Киевского управления ГБР перепутали с подозреваемым по делам Майдана.