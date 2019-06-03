Язык, программа, зарплаты: в Украине задумали масштабные перемены с образованием

Верховная Рада сделала еще один шаг на пути реформы образования. В первом чтении был принят законопроект, который существенно изменит среднюю школу. Ученики получат больше предметов, а преподаватели — доплаты к заработной плате.

В чем суть реформы и как будут учиться украинцы — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В парламенте в первом чтении приняли законопроект о среднем образовании. Документ вносит существенные изменения как для учеников, так и для учителей;

Ученики получат больше свободы, смогут корректировать план своего обучения. Это касается как предметов в самой школе, так и активностей за ее пределами;

Язык обучения останется государственным, но парламентарии хотят предоставить расширенные возможности для нацменшин;

Учителей также не обошли вниманием. Они получат прибавку за дополнительную работу, станут более автономными и смогут самостоятельно выбирать курсы повышения квалификации за счет государства;

Директоров школ будут назначать спецкомиссии, родители и педколлективы смогут лишь советовать.

Что изменится для учеников

Ранее обновленную программу обучения в средней школе презентовала министр образования Лилия Гриневич. С момента публикации проекта закона на сайте парламента и до момента принятия его в первом чтении прошло всего два месяца. В Раде опасаются, что проголосовать его до конца каденции не успеют, но шансы завершить реформу еще остаются.

Одно из главных нововведений документа — создание особой образовательной траектории для каждого из учеников. Проще говоря, у школьника появится возможность развиваться не только в своем классе и в рамках отведенного урока, но и за пределами привычного учебного процесса. И это пойдет ему в плюс.

Пресс-служба МОН

Ученики, которые имеют дополнительные занятия, могут не посещать некоторые школьные. Их активности вне школы засчитываются в образовательную активность.

Что для этого нужно? Небольшие усилия родителей ученика. Они пишут заявление, в котором просят школу создать индивидуальный план для их ребенка. Он составляется вместе с учителями, выносится на согласование с педсоветом, а затем утверждается руководителем. Для подтверждения знаний по предметам, которые ученики получают вне учреждения, проводят обычное годовое оценивание или ДПА.

Аналогичный подход внедрят и для тех детей, которые по разным причинам получают образование на дому. Правда, в этом случае нужно сдавать семестровые тесты, то есть, дважды в год. Также закон дает возможность получить полноценное образование и детям с особенными потребностями. К примеру, школьники, проходящие длительный курс лечение в больницы, смогут обучаться по мере возможностей.

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Еще одно нововведение закона — адаптационные циклы. Их сделают два: с 1 по 2 класс и с 5 по 6 класс. Авторы закона уверяют, что в ученика будет реальный, а не декларативный выбор предметов.

“Ведь сейчас как — все упирается в недостаток часов. Поэтому предметы де-факто выбирает школа, а не ученик. Этот же закон дает возможность создавать группы между классами для изучения выбранных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа из учащихся одной параллели и смежных классов”, — ранее пояснила министр Лилия Гриневич.

Пресс-служба МОН

Отдельное внимание будет уделено языку обучения. Это одна из самых сложных и спорных норм. В Минобразования предложили три модели для обучения на языках нацменшин.

Первая — для крымских татар. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Пресс-служба МОН

Вторая — для венгерских, румынских нацменшин, а также тех языковых групп, которые входят в ЕС. Им дается право:

изучать родной язык в начальной школе;

в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должен начать выкладываться украинский с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки — не менее 40% предметов изучаются на государственном языке.

со старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья — для российской нацменшины. В начальной школе наряду с украинским будут изучать и русский, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Правда, предложенные министерством нормы пересмотрят. В парламенте готовы идти навстречу всем нацменшинам и уравнивать их возможности.

“Уже вижу, что будем выравнивать ситуацию в вопросах языка. И европейские нацменшины, и неевропейские — должны получить одинаковые языковые пропорции. 60 на 40, к примеру, чтобы нас не обвиняли в сегрегации”, — рассказал OBOZREVATEL глава комитета по вопросам образования, народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский.

Какие изменения для учителей

В профильном министерстве утверждают, что закон предусматривает для учителей реальную автономию в таких сферах:

создание программ;

повышение квалификации за счет государства (и на свое усмотрение);

создание собственной системы подготовки учеников и их поощрения.

Документ также предусматривает больше доплат для учителей, от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

Пресс-служба МОН

“Есть и дискуссионные моменты, которые мы обсудим перед вторым чтением. Профсоюзы недовольны тем, что из-за прописанных норм день учителя увеличивается. Четко определяется, что должно входить в нагрузку учителя. С другой стороны — что делать не нужно. Но тут стоит детально смотреть, чтобы все входило в рамки, не было переработок…

Мы действительно видим, какая маленькая зарплата в учителей. И министр предложила выровнять ее, чтобы педагоги получили неплохую зарплату, на уровне 12-13 тысяч. Но тут есть еще один вопрос — важно сравнивать зарплату не только внутри отрасли, но и с другими профессиями”, — разъяснил Спиваковский.

Еще одно нововведение документа — внедрение педагогической интернатуры. Молодой учитель, который только выпустился из университета, получает наставника. Его цель — консультировать, направлять и помогать своему молодому коллеге. При этом такой наставник получит ежемесячную 20% прибавку и будет прямо заинтересован в успехе своего подопечного.

Пресс-служба МОН

Также закон вводит курсы медицинской подготовки для учителей.

Что еще нового?

Законопроект предусматривает:

Право родителей инициировать внеплановый аудит школы.

Директор может занимать свою должность не более 2 сроков по 6 лет подряд в одном заведении.

Выборы директора школы будут разноплановыми. Отдельное внимание уделят коллективу и родителям учеников. Но финальное решение примет независимая комиссия. Видеофиксация отбора директоров станет обязательной.

Несмотря на всю оптимистичность, у законопроекта не так много времени на окончательное согласование. До конца каденции парламента осталось два месяца, за этот срок народные депутаты могут не успеть его подготовить и вынести в зал для голосования.

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“После принятия проекта в первом чтении, согласно закона, есть две недели на подачу правок и предложений. Теоретически мы можем его не успеть рассмотреть, поэтому нам важно сохранить документ и продолжить реформу”, — пояснил OBOZREVATEL народный депутат от “Народного фронта” Тарас Креминь.

По его словам, важно, что нардепы приняли законопроект в первом чтении и парламентарии следующего созыва вполне смогут завершить реформу.

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