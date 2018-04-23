Пожениться за 24 часа: что для этого нужно

Стандартная процедура регистрации брака в Украине предусматривает 30 дней ожидания после подачи заявления в ЗАГС - своеобразный испытательный срок для пары. Ускорить процесс могла беременность невесты, призыв жениха на срочную воинскую службу или, например, болезнь, угрожающая жизни.

Но в 2016 году Министерство юстиции запустило пилотный сервис "Брак за сутки". Теперь создать семью можно за 24 часа. "Обозреватель" рассказывает, что для этого нужно.

pixabay.com

Сыграть экспресс-свадьбу можно во многих городах Украины. Актуальный список мест есть на сайте Минюста. Например, пожениться можно даже в аэропорту "Борисполь". Но от места зависит, в первую очередь, стоимость услуги, а также время, когда можно подать необходимые документы и время регистрации.

Для того, чтобы подать заявку на регистрацию брака, жених и невеста лично должны принести документы. Отметим, что возраст вступления в брак в Украине - 18 лет. Пожениться можно и по достижении 16 лет, но для этого нужно соответствующее решение суда.

Если жених и невеста - граждане Украины, то пакет документов следующий:

- паспорт гражданина Украины. Если подается ID-карта, то обязательно с собой нужно взять выписку про место регистрации;

- ИНН;

- Если кто-то из пары раньше состоял в браке, то еще нужно подать оригинал документа, которые подтверждает его прекращение или признание недействительным (свидетельство о расторжении брака; решение суда о расторжении или признании недействительным, которое вступило в законную силу; свидетельство о смерти одного из супругов и т.д.)

Для того, чтобы оформить брак с иностранным гражданином, нужно подать его заграничный паспорт и заверенный в установленном порядке перевод первой страницы заграничного паспорта на украинский язык. Если у иностранца есть вид на жительство, дополнительно предоставляется вид на временное или постоянное место жительство в Украине с отметкой в загранпаспорте о выдаче такого документа. Если у него был предыдущий брак, то нужны и документы, подтверждающие его расторжение или, например, смерть одного из супругов.

Но нужно учитывать, что все документы должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально.

pixabay.com

А, например, в Киеве в центре "Готово!", который регистрирует экспресс-браки, предупреждают, что для свадьбы с иностранным гражданином нужно документы подавать немного раньше. Это нужно как раз для того, чтобы Государственная миграционная служба Украины проверила легальность пребывания этого человека в Украине. В среднем проверка занимает 5 дней.

pixabay.com

После подачи документов и оплаты услуги пара может пожениться уже на следующий день. В некоторый городах при условии подачи документов с утра есть возможность оформить брак в тот же день. Однако эта опция зависит от города и места, где будет проходить церемония.

Цены на экспресс-регистрацию брака тоже варьируются в зависимости от места проведения. Например, в том же "Готово!" в Киеве свадьба за 24 часа с торжественной регистрацией стоит 4 270 грн. А если добавить к этому предварительное бронирование даты и времени регистрации, присутствие гостей и музыкальное сопровождение - то 6 780 грн. Регистрация со всеми перечисленными опциями и в день подачи заявления стоит 10 073 грн. За регистрацию в нерабочее время придется доплатить 1 511,90 грн, а в государственный праздник - 3 511,90 грн.

Во Львове, например, стоимость быстрой регистрации брака варьируется от 3 000 грн до 15 000 грн.

Ранее "Обозреватель" выяснял, какими путями иностранцы обычно получают вид на жительство или гражданство в Украине и готовы ли они, например, заключить фиктивный брак ради желанного документа.