Почему женщины любят "пьяный секс": ученые дали пояснение и рассказали о вреде

Около 30% женщин нуждаются в "допинге" перед тем, как лечь в постель с мужчиной. Чаще всего они выбирают алкоголь, который помогает им расслабиться и раскрепоститься.

Исследование Колумбийского университета показало, что "пьяным" сексом чаще занимаются одинокие девушки, нежели те, что состоят в отношениях. О том, почему возникла такая тенденция и как ее объяснить пишет "Рамблер. Женский".

По словам ученых, в интимной жизни, прежде всего, важную роль играет эмоциональный фактор. Представительницам женского пола становиться легче согласиться на спонтанную связь после свидания. Небольшое количество спиртного, как правило, быстро помогает преодолеть неприятие секса или недостаток доверия к потенциальному партнеру.

Девушки любят секс в нетрезвом состоянии: названа причина Pixabay

Кроме того, некоторым женщинам секс в нетрезвом виде нравится больше обычного. Они избавляются от комплексов, начинают меньше беспокоиться о том, как выглядят без одежды или что скажут что-то лишнее.

Отмечается, что у людей может возникать зависимость от "пьяного секса" и формируется она довольно быстро: начинается с порции вина или коктейля перед свиданием, продолжается выпиванием на самой встрече, а потом это становится нормой для каждого свидания.

У такой привычки есть обратная сторона. Оргазм в пьяном виде становится практически невозможным, а сформировать здоровую эмоциональную связь с партнером – довольно сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог Андрей Лычагин рассказал, почему после полового акта мужчины быстро засыпают.

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