Названы самые популярные сексуальные фантазии у мужчин и женщин

Британские ученые выяснили, какие сексуальные мечты чаще всего посещают подсознание мужчин и женщин.

Согласно опросу, в котором приняли участие две тысячи человек, женщинам чаще всего хочется заняться сексом с близким по духу человеком, у мужчин же главная фантазия совсем другая – секс с бывшей подружкой, пишет Рамблер.

Важно помнить, что к эротическим снам и мечтам наяву не стоит относиться слишком серьезно, поскольку это не обязательно означает, что вы хотите, чтобы это произошло в реальности.

Почти три четверти опрошенных дам заявили, что хотели бы интимной близости с лучшим другом, почти 68% думали о сексе с коллегой по работе.

62% женщин признались, что у них были мысли о страсти с незнакомцем и только 58% видели сны, в которых главным героем был их нынешний партнер.

Пятое место заняла фантазия о том, что партнер изменяет им.

Также в топ-10 вошли секс с бывшим, с боссом, со знаменитостью, с тем, кого ненавидишь, и групповой секс.

При этом, согласно опросу, у мужчин выбор был совершенно иной. Самой популярной эротической фантазией у них была близость с бывшей любовницей – так ответили 92% представителей сильного пола.

Второй по популярности мечтой у них стали смущающие любовников провалы, когда что-то пошло не так – подобный сон хоть раз в жизни видело 76% респондентов.

На третьем месте у них оказалась оргия, которая у женщин была только на девятом.

Также в топ-10 мужских фантазий вошли секс в общественном месте, БДСМ, а также посещающие и прекрасную половину человечества мечты о близости с незнакомкой, коллегой по работе, с подругой, со знаменитостью и измены.

При этом эротические сны в целом оказались очень популярны: 93% всех опрошенных заявили о том, что видят их регулярно, больше четверти из них признались, что сталкиваются с подобным явлением каждые несколько дней.

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