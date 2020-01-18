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18 января • обновлено в 16:32
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19-летняя украинка продала свою девственность за 1,3 млн евро: фото и видео с девушкой

16.5т
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Девятнадцатилетняя харьковчанка, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро.

Как сообщили на странице "Харьков 1654", начальная ставка была 100 тысяч евро (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К аукциону допускали далеко не всех мужчин – участвовать могли лишь те, чье состояние превышало отметку в 10 млн евро.

19-летняя украинка продала свою девственность за 1,3 млн евро

19-летняя украинка продала свою девственность за 1,3 млн евро

Харьков 1654

Во время торгов цена за девственность харьковчанки поднялась до 1,2 млн евро, а тогда победу одержал предприниматель из Мюнхена.

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Так, немец не намерен ограничиваться одной ночью с девушкой, а хочет жениться на ней, и уже заявил о том, что будет выплачивать ей по 10 тысяч евро ежемесячно.

Девятнадцатилетняя харьковчанка, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро

Девятнадцатилетняя харьковчанка, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро

Харьков 1654

Начальная ставка за девственность девушки была 100 тысяч евро

Начальная ставка за девственность девушки была 100 тысяч евро

Харьков 1654

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 23-летняя девушка Лия призналась, что продала свою девственность через известное онлайн-агентство "Золушка-эскорт" за 1,3 млн фунтов стерлингов (38,5 млн грн). А также азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован германским сайтом Cinderella Escorts.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Харьков
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Комментарии
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Junio Van
Junio Van
в этом вся кукраина...
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2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А когда Украина выставит свою девственность на аукцион?
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3
1
Ильич Владимир
Ильич Владимир
И снова проходил мимо, Да какая там девственность там пробы негде ставить..
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2
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не продешивила случайно?ведь это намного дороже
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