19-летняя украинка продала свою девственность за 1,3 млн евро: фото и видео с девушкой

Девятнадцатилетняя харьковчанка, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро.

Как сообщили на странице "Харьков 1654", начальная ставка была 100 тысяч евро (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К аукциону допускали далеко не всех мужчин – участвовать могли лишь те, чье состояние превышало отметку в 10 млн евро.

19-летняя украинка продала свою девственность за 1,3 млн евро Харьков 1654

Во время торгов цена за девственность харьковчанки поднялась до 1,2 млн евро, а тогда победу одержал предприниматель из Мюнхена.

Так, немец не намерен ограничиваться одной ночью с девушкой, а хочет жениться на ней, и уже заявил о том, что будет выплачивать ей по 10 тысяч евро ежемесячно.

Девятнадцатилетняя харьковчанка, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро Харьков 1654

Начальная ставка за девственность девушки была 100 тысяч евро Харьков 1654

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 23-летняя девушка Лия призналась, что продала свою девственность через известное онлайн-агентство "Золушка-эскорт" за 1,3 млн фунтов стерлингов (38,5 млн грн). А также азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован германским сайтом Cinderella Escorts.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!