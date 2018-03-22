Делайте наоборот: Фреймут составила топ-5 антиправил леди

Украинская телеведущая, новый директор Школы панянок в шоу "Від пацанки до панянки" Ольга Фреймут составила топ-5 антиправил поведения настоящей леди.

Звезда рассказала, что нужно делать, чтобы запомниться не в лучшем свете. То есть, если вы не хотите допустить такого, действуйте наоборот, передает Viva.

Правило 1. Всегда опаздывайте

"Если вы хотите, чтобы о вас плохо подумали — обязательно опоздайте. Вообще людей, которые опаздывают, всерьез не воспринимают. Сейчас солидарно говорить: "Опоздала, потому что была в пробках". Вот я и подумала, что плохого в том, чтобы быть правдивым? Например, сказать: "Делала укладку, фен загорелся, пришлось тушить волосы". Или: "Простите, пожалуйста, я опоздала, потому что заехала в кафе выпить кофе, потому что в вашем офисе дают чай не совсем вкусный".

Оля Фреймут Instagram @freimutolia

Правило 2. Приходите всегда заблаговременно

"Прийти заранее — это хуже, чем опоздать. Вот пример из моей жизни. У меня трое детей и у двоих есть няни. Мы постоянно этих нянь ищем-ищем: то они нас не устраивают, то не так выглядят, то не слишком эрудированные, то они спят на моей кровати. Поскольку няни приходят в восемь утра, то у них есть ключи от нашего дома. Как-то я с Евдокией на руках в семь утра спускаюсь со второго этажа на кухню сделать себе кофе. На мне нижнее белье. Смотрю — а за столом сидит няня. И, в отличие от меня, эта няня одета. Впечатления у меня о ней было испорчено навсегда. Теперь вы понимаете, почему прийти заблаговременно — это хуже, чем опоздать", — рассказала Ольга.

Правило 3. Издавайте громкие и странные звуки

"Ничто так не раздражает окружающих, особенно при первой встрече, как когда человек громко хохочет. Не улыбается, а хохочет. Показывает не просто передние зубы, а все коренные и даже пломбы на зубах мудрости. Не культурно, не вежливо".

Оля Фреймут Instagram @freimutolia

Правило 4. Постоянно нахваливайте себя

"Четвертое правило, как совершенно испортить впечатление о себе, — это при первом разговоре постоянно "якать" и рассказывать о своих достижениях. Даже если вы только что вернулись с Луны, получили Нобелевскую премию или видели всех святых — молчите", — советует Ольга.

Правило 5. Используйте нецензурную лексику и говорите неграмотно

"Речь — ваш паспорт. Вот мои пацанки даже не могут с днем ​​рождения друг друга без мата поздравить. Это тоже проблема. Сдерживайте свою негативную лексику и не говорите глупостей. Недавно я летала в Штаты и мне очень понравилось, как коллеги-американки, которые друг друга не очень любят, делают комплименты. Они обращают внимание на обувь и говорят: "Ooo, you have a so nice shoes" (О, у вас очень хорошая обув. - Ред.). И эти тапочки, честно, были уже стоптанные. Но одна другой так искренне это сказала, что мне показалось, они подружились".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольга Фреймут высмеяла внешность критикующих ее девушек.