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Делайте наоборот: Фреймут составила топ-5 антиправил леди

1.9тЧитать новость на украинском

Украинская телеведущая, новый директор Школы панянок в шоу "Від пацанки до панянки" Ольга Фреймут составила топ-5 антиправил поведения настоящей леди.

Звезда рассказала, что нужно делать, чтобы запомниться не в лучшем свете. То есть, если вы не хотите допустить такого, действуйте наоборот, передает Viva.

Правило 1. Всегда опаздывайте

"Если вы хотите, чтобы о вас плохо подумали — обязательно опоздайте. Вообще людей, которые опаздывают, всерьез не воспринимают. Сейчас солидарно говорить: "Опоздала, потому что была в пробках". Вот я и подумала, что плохого в том, чтобы быть правдивым? Например, сказать: "Делала укладку, фен загорелся, пришлось тушить волосы". Или: "Простите, пожалуйста, я опоздала, потому что заехала в кафе выпить кофе, потому что в вашем офисе дают чай не совсем вкусный".

Оля Фреймут

Instagram @freimutolia

Правило 2. Приходите всегда заблаговременно

"Прийти заранее — это хуже, чем опоздать. Вот пример из моей жизни. У меня трое детей и у двоих есть няни. Мы постоянно этих нянь ищем-ищем: то они нас не устраивают, то не так выглядят, то не слишком эрудированные, то они спят на моей кровати. Поскольку няни приходят в восемь утра, то у них есть ключи от нашего дома. Как-то я с Евдокией на руках в семь утра спускаюсь со второго этажа на кухню сделать себе кофе. На мне нижнее белье. Смотрю — а за столом сидит няня. И, в отличие от меня, эта няня одета. Впечатления у меня о ней было испорчено навсегда. Теперь вы понимаете, почему прийти заблаговременно — это хуже, чем опоздать", — рассказала Ольга.

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Правило 3. Издавайте громкие и странные звуки

"Ничто так не раздражает окружающих, особенно при первой встрече, как когда человек громко хохочет. Не улыбается, а хохочет. Показывает не просто передние зубы, а все коренные и даже пломбы на зубах мудрости. Не культурно, не вежливо".

Оля Фреймут

Instagram @freimutolia

Правило 4. Постоянно нахваливайте себя

"Четвертое правило, как совершенно испортить впечатление о себе, — это при первом разговоре постоянно "якать" и рассказывать о своих достижениях. Даже если вы только что вернулись с Луны, получили Нобелевскую премию или видели всех святых — молчите", — советует Ольга.

Правило 5. Используйте нецензурную лексику и говорите неграмотно

"Речь — ваш паспорт. Вот мои пацанки даже не могут с днем ​​рождения друг друга без мата поздравить. Это тоже проблема. Сдерживайте свою негативную лексику и не говорите глупостей. Недавно я летала в Штаты и мне очень понравилось, как коллеги-американки, которые друг друга не очень любят, делают комплименты. Они обращают внимание на обувь и говорят: "Ooo, you have a so nice shoes" (О, у вас очень хорошая обув. - Ред.). И эти тапочки, честно, были уже стоптанные. Но одна другой так искренне это сказала, что мне показалось, они подружились".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольга Фреймут высмеяла внешность критикующих ее девушек.

Персона
Ольга Фреймут
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