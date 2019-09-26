"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

РосСМИ выдали нелепый фейк о жене президента Украины Владимира Зеленского Елене.

Так, в частности, издание "Российская газета" сообщило, что Зеленская пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Елена Зеленская в США – стильный образ Фото из Instagram

Отметим, что проанализировав фото, которыми первая леди Украины поделилась на своей странице в Instagram, нельзя прийти к выводу, что на ней нет белья. Ведь костюм тройка не имел глубокого декольте.

Елена Зеленская в голубом костюме Фото из Instagram

Елена Зеленская в костюме-тройке Фото из Instagram

Елена Зеленская в США – элегантный образ Фото из Instagram

Елена Зеленская в голубом костюме Фото из Instagram

Елена Зеленская в костюме-тройке Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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