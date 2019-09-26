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27 сентября • обновлено в 19:26
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"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

41.3т Читать материал на украинском

РосСМИ выдали нелепый фейк о жене президента Украины Владимира Зеленского Елене.

Так, в частности, издание "Российская газета" сообщило, что Зеленская пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Елена Зеленская в США – стильный образ

Фото из Instagram

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Отметим, что проанализировав фото, которыми первая леди Украины поделилась на своей странице в Instagram, нельзя прийти к выводу, что на ней нет белья. Ведь костюм тройка не имел глубокого декольте.

"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Елена Зеленская в голубом костюме

Фото из Instagram

"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Елена Зеленская в костюме-тройке

Фото из Instagram

"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Елена Зеленская в США – элегантный образ

Фото из Instagram

"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Елена Зеленская в голубом костюме

Фото из Instagram

"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Елена Зеленская в костюме-тройке

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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Персона
Елена Зеленская
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Якого вона хрена туда взагалі пішла? За ті кошти, які витратили на це чучело, можна було б вилікувать від раку не одну дитину
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Мосич Саня
Мосич Саня
Что за бред?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
чушь,вполне представительная и красивая барышня,одета к месту.
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тимчук нина
тимчук нина
Григоренко Николай, Красивая, элегантная, это нахожу я , в прошлом и будущем парахоботка. Странно, россияне стараясь рассмотреть ее белье, не заметили ее трусики, а они возможно. даже с кружавчиками, а это так красиво и притягательно. Жаль в наши времена таких не было.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Нэзабаром Сравні, Что ты там нашел красивого?
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