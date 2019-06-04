Новый образ жены Зеленского вызвал ажиотаж в сети: опубликованы фото

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вызвала ажиотаж новым образом для поездки в Брюссель.

Зеленская совершила первый зарубежный визит и поделилась эмоциями на своей странице в Instagram.

"Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - написала первая леди.

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Елена Зеленская instagram

Пользователи сети выразили восторг от необычного образа супруги президента, подчеркнув, что она выглядит очень стильно.

"Вы очень красивая и стильная леди", "Такая простая и такая стильная", "Прекрасный стиль", - пишут в сети.

Елена Зеленская instagram

Однако некоторые пользователи не оценили образ Зеленской: "Не знаю, кто ее дизайнер, но я бы его уволил. Никакого вкуса", "Штаны жесть, можно было как-то милее одеться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся ажиотаж вокруг стиля президента Владимира Зеленского. Многие раскритиковали президента за то, что он якобы игнорирует дресс-код.

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