С Днем туризма 2020: лучшие поздравления и открытки

В воскресенье, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Праздник был основан Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. Его цель – популяризация путешествий, информирование общественности об их вкладе в мировую экономику, развитие связей между народами.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Всемирный день туризма: смс, стихи и проза

З цим днем туристів я вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб походи ваші один за інший були кращі,

Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.

***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

***

У похід вирушаєм! Ура!

Кличе всіх нас осіння пора!

Прагне молодість наша пригод,

Бо ж в Карпатах завзятий народ!

Рюкзаки спорядили ураз,

Взяли компас-дорогоуказ

І намет, і старий казанок,

Сірники, ніж і спальний мішок…

Підемо ми у гори, ліси,

Хай дзвенять молоді голоси!

Гей, ви чуєте? Гучно лунає:

– Хай туризм молодий процвітає!

***

Со Всемирным Днем туризма

Поздравляю всей душою,

Пожелаю оптимизма

И прекрасного настроя!

Теплых дней, погоды ясной

И попутчиков чудесных,

Наслаждения и счастья

От походов интересных!

***

З Днем Туризму! Бажаємо вам, щоб ряди туристів не танули, а тільки збільшувалися. Цікавих вам подорожей і походів, нових місць і захоплюючих пригод!

***

Поздравляю со Всемирным днем туризма. Желаю неутомимого интереса и увлечения к новым просторам, городам и странам, к неизведанным уголкам природы, к тропам удачи, к достопримечательностям всей планеты. Пусть твоими спутниками всегда будут хорошее настроение и вдохновляющая любовь.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем туризму та бажаю чудових емоцій, насичених походів, розважальних подорожей, неймовірних пригод, благополучних доріг, щасливих подій і надійних друзів.

***

С Всемирным днем туризма! Пускай тебе открываются все новые уголки нашего удивительного и прекрасного мира. Пускай встречаются новые интересные люди, необычные традиции и удивительные достопримечательности. Желаю чаще бывать там, где твоя душа наполняется радостью. Пускай путешествия вдохновляют и наполняют!

Открытки и картинки

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.