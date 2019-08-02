Приметы и праздники 3 августа: что нельзя делать

3 августа отмечается несколько праздников и памятных дат: день арбуза, день памяти святого пророка Иезекииля, день памяти Онуфрия Молчаливого.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 3 августа

День арбуза

Неформальный праздник, который ведет свою историю из США. Америка занимает первое место по количеству поедания этой ягоды по сравнению с другими странами. Как правило, принято устраивать пикники на природе и съедать огромное количество арбузов, а затем устраивать соревнования – кто дальше всех плюнет семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из ягоды.

День арбуза pixabay

День памяти святого пророка Иезекииля

Он жил в 6 веке до Рождества Христова. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену жил при реке Ховар, где в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Святой пророк Иезекииль имел дар чудотворения. Он молитвой к Богу разделил воды реки Ховара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодавших.

Пророк Иезекииль pravoslavie

День памяти Онуфрия Молчаливого Печерского

Святойжил в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи. На Руси в этот день все работы полагалось совершать молча в память о святом покровителе. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости, заниматься закромами (места в амбарах для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди.

Онуфрий Молчаливый Икона в Киево-Печерской лЛавре

Приметы 3 августа

3 августа - праздники - день Онуфрия pixabay

Сильная роса – будет плохой урожай льна.

Стерня трещит, когда ломается – к дождю.

Воробьи летают стайками – на сухую и ясную погоду.

Целый день грозовые дожди – к граду.

Туман стелется по низинам – к теплу.

Паук паутину не плетет – к дождю.

Совы ухают во время дождя – скоро выглянет солнце.

Светлячков хорошо видно – осень наступит не скоро.

Мелкие рыбки плескаются на поверхности – к теплу.

Плотва на дно ушла – к сильной грозе.

Мокрая дорога с утра – к теплу.

После обеда на Онуфрия лето заканчивается.

Много желудей – к урожайному году.

Что нельзя делать 3 августа

Есть яблоки, собранные в этот день, нельзя. Их нужно перерабатывать – варить компоты или делать вино, варенье. Разговаривать (трепаться попусту) запрещено. В случае крайней необходимости можно обойтись парой слов.

Кто родился 3 августа

Украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор, солистка популярной группы KAZKA (27 лет). В 2018 году "взорвала" чарты хитом "Плакала", который бил все рекорды.

Александра Зарицкая instagram /kazka.band

Марта Стюарт

Известная американская бизнесвумен, телеведущая и писательница (78 лет). Выступала на телешоу (в том числе Опры Уинфри и Ларри Кинга), была главным редактором кулинарного журнала Martha Stewart Living. Ее медиахолдинг Martha Stewart Living Omnimedia вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу и номинально сделал Марту миллиардером. В 2000-х после громкого скандала угодила в тюрьму за незаконное использование инсайдерской информации.

Марта Стюарт @NickiSwiftCeleb

Джон С. Макгинли

Американский актер, продюсер и сценарист (60 лет). Большую популярность принесли роли доктора Перри Кокса в сериале NBC "Клиника" и сержанта Рэда О’Нила в фильме "Взвод".

Доктор Кокс в "Клинике"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на праздновании Дня Независимости 24 августа не будет традиционного парада, но пройдет Шествие достоинства.

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