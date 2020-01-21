Приметы и праздники 22 января: что нельзя делать в этот день

22 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют День Соборности Украины.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
День соборности Украины
День соборности Украины — государственный праздник, отмечаемый 22 января. Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года. Его отмечают в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Приметы на 22 января
Вороны сидят на верхушках деревьев – значит морозы скоро усилятся.
Собака спит свернувшись в клубок – наступит похолодание.
День ясный – год будет урожайным и благополучным.
Что нельзя делать 22 января
Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
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