Главная Новости
21 января • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 22 января: что нельзя делать в этот день

1.1т
Читать материал на украинском

22 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют День Соборности Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 22 января: что нельзя делать в этот день
Новости
День соборности Украины: история, традиции и как отмечают праздник

День соборности Украины

День соборности Украины — государственный праздник, отмечаемый 22 января. Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года. Его отмечают в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Приметы и праздники 22 января: что нельзя делать в этот день

Приметы на 22 января

  • Вороны сидят на верхушках деревьев – значит морозы скоро усилятся.

  • Собака спит свернувшись в клубок – наступит похолодание.

  • День ясный – год будет урожайным и благополучным.

Приметы и праздники 22 января: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 22 января

  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Приметы и праздники 22 января: что нельзя делать в этот день

Также читайте отдельный материал с поздравлениями на День Соборности Украины: открытки, стихи и проза.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги