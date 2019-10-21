Приметы и праздники 22 октября: что нельзя делать

22 октября в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников, среди которых стоит отметить Международный день заикающихся людей и празднование в честь Ефесской иконы Божией Матери.
В народе – Яков Дровопилец. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 22 октября
Международный день заикающихся людей
День заикающихся людей
healthy4u
Идея учреждения родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году. Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.
Празднование в честь Ефесской иконы Божией Матери
Ефесская (Корсунская) Божья Матерь
Википедия
В Ефесе хранилась икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой. В 988 году список с этой иконы был принесен из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром. Позже ее перенесли в Новгород, а из Новгорода — в Москву. Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, отправила дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу с просьбой прислать ей эту икону. Святой образ был отправлен из Ефеса на Русь.
Яков Дровопилец
Иаков Алфеев
Азбука Веры
В этот день почитают память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати апостолов. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, он был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. В народе в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.
Приметы 22 октября
Праздники 22 октября
depositphotos
Утром дождь пошел – к вечеру снег выпадет.
Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю.
Иголки с лиственницы не осыпались – снега в ближайшее время не будет.
На луке много шелухи – к суровой зиме.
Гололедица – к дождю.
Луна в кругах – к засушливому лету.
Что нельзя делать 22 октября
В этот день категорически запрещено отказываться от угощений. Других запретов нет.
Кто родился 22 октября
Татьяна Овсиенко (53 года)
Татьяна Овсиенко
instagram/ovsienko_tatiana
Советская и российская певица, заслуженная артистка России, была одной из участниц группы "Мираж".
Анна Кошмал (25 лет)
Анна Кошмал
instagram/smorkovkina
Украинская актриса, известность получила благодаря роли Жени Ковалёвой в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты".
Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале.
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