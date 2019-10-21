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21 октября • обновлено в 23:53
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Приметы и праздники 22 октября: что нельзя делать

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22 октября в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников, среди которых стоит отметить Международный день заикающихся людей и празднование в честь Ефесской иконы Божией Матери.

В народе – Яков Дровопилец. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 22 октября

Международный день заикающихся людей

День заикающихся людей

День заикающихся людей

healthy4u

Идея учреждения родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году. Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.

Празднование в честь Ефесской иконы Божией Матери

Ефесская (Корсунская) Божья Матерь

Ефесская (Корсунская) Божья Матерь

Википедия

В Ефесе хранилась икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой. В 988 году список с этой иконы был принесен из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром. Позже ее перенесли в Новгород, а из Новгорода — в Москву. Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, отправила дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу с просьбой прислать ей эту икону. Святой образ был отправлен из Ефеса на Русь.

Яков Дровопилец

Иаков Алфеев

Иаков Алфеев

Азбука Веры

В этот день почитают память Иакова Алфеева — одного из Двенадцати апостолов. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, он был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. В народе в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.

Приметы 22 октября

Праздники 22 октября

Праздники 22 октября

depositphotos

  • Утром дождь пошел – к вечеру снег выпадет.

  • Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю.

  • Иголки с лиственницы не осыпались – снега в ближайшее время не будет.

  • На луке много шелухи – к суровой зиме.

  • Гололедица – к дождю.

  • Луна в кругах – к засушливому лету.

Что нельзя делать 22 октября

В этот день категорически запрещено отказываться от угощений. Других запретов нет.

Кто родился 22 октября

Татьяна Овсиенко (53 года)

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко

instagram/ovsienko_tatiana

Советская и российская певица, заслуженная артистка России, была одной из участниц группы "Мираж".

Анна Кошмал (25 лет)

Анна Кошмал

Анна Кошмал

instagram/smorkovkina

Украинская актриса, известность получила благодаря роли Жени Ковалёвой в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты".

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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