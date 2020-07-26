Праздники и приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

27 июля 2020 года православная церковь чтит память преподобного Стефана Махрищского. В народном календаре этот день значится как Акилы или Дозоры. Также в мире отмечают День рождения гамбургера.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 27 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Стефанов день или день Акилы (Дозоры)

27 июля православная церковь чтит память святого преподобного Стефана Махрищского. В народном календаре этот день значится как Акилы или Дозоры. Люди заметили, что с этого времени лето начинает идти на спад, дожди становятся еще более частым явлением. Известно, что Стефан Махрищицкий родился в Киеве, постриг принял в Печерской обители.

Стефанов день: что нельзя делать Pixabay

В народе этот день называли Дозорами, поскольку раньше, начиная с этого периода, начинали с заходом солнца ходить по полям, охраняя урожай от нечисти. На Руси в этот день было принято угождать Полевому – невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе – пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.

Люди верили, что на Стефана солома становится целебной – ее прикладывали к пояснице, если болела и к голове, если мучили мигрени.

Этот день благоприятен для путешествий и любых дорог. Также наши предки на Стефана ходили в лес по грибы, считалось, что тихая охота в этот день может быть особо удачной.

День рождения гамбургера

День рождения гамбургера отмечают 27 июля Pixabay

Во всем мире 27 июля традиционно празднуют День рождения гамбургера. В этот день 120 лет назад американский повар Луи Гессинг, родом из немецкого Гамбурга, продал свой первый гамбургер в городе Нью Хейвен, штат Коннектикут, США.

Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Спустя годы он стал символом вкусной и быстрой уличной еды.

Приметы на 27 июля:

Сухой день – к теплой осени.

Дождь сегодня пошел – всю неделю лить будет.

Ярко-красное солнце на восходе прячется в облака – к дождю.

Границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится.

Глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.

Что нельзя делать 27 июля:

Без особой надобности лучше не выходить из дома. Наши предки были уверены в том, что 27 июля нечистая сила обращается молнией и может нанести человеку большой урон.

Не стоит надевать одежду темного цвета, чтобы не вызвать отчуждение людей, а также минимизировать собственное раздражение и плохое настроение.

Не рекомендуется давать в долг. Именно этой суммы вам может не хватить на какое-то важное дело.

Сны, увиденные в эту ночь, расскажут о тех задачах, которые вы должны выполнить и которые вам под силу, но вы почему-то не решаетесь к ним приступить.

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