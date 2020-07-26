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Праздники и приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Праздники
1,3 т.
Что отмечают 27 июля

Что отмечают 27 июля. Pixabay

27 июля 2020 года православная церковь чтит память преподобного Стефана Махрищского. В народном календаре этот день значится как Акилы или Дозоры. Также в мире отмечают День рождения гамбургера.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 27 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Стефанов день или день Акилы (Дозоры)

27 июля православная церковь чтит память святого преподобного Стефана Махрищского. В народном календаре этот день значится как Акилы или Дозоры. Люди заметили, что с этого времени лето начинает идти на спад, дожди становятся еще более частым явлением. Известно, что Стефан Махрищицкий родился в Киеве, постриг принял в Печерской обители.

Стефанов день: что нельзя делать

Стефанов день: что нельзя делать Pixabay

В народе этот день называли Дозорами, поскольку раньше, начиная с этого периода, начинали с заходом солнца ходить по полям, охраняя урожай от нечисти. На Руси в этот день было принято угождать Полевому – невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе – пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.

Люди верили, что на Стефана солома становится целебной – ее прикладывали к пояснице, если болела и к голове, если мучили мигрени.

Этот день благоприятен для путешествий и любых дорог. Также наши предки на Стефана ходили в лес по грибы, считалось, что тихая охота в этот день может быть особо удачной.

День рождения гамбургера

День рождения гамбургера отмечают 27 июля

День рождения гамбургера отмечают 27 июля Pixabay

Во всем мире 27 июля традиционно празднуют День рождения гамбургера. В этот день 120 лет назад американский повар Луи Гессинг, родом из немецкого Гамбурга, продал свой первый гамбургер в городе Нью Хейвен, штат Коннектикут, США.

Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Спустя годы он стал символом вкусной и быстрой уличной еды.

Приметы на 27 июля:

  • Сухой день – к теплой осени.

  • Дождь сегодня пошел – всю неделю лить будет.

  • Ярко-красное солнце на восходе прячется в облака – к дождю.

  • Границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится.

  • Глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.

Что нельзя делать 27 июля:

  • Без особой надобности лучше не выходить из дома. Наши предки были уверены в том, что 27 июля нечистая сила обращается молнией и может нанести человеку большой урон.

  • Не стоит надевать одежду темного цвета, чтобы не вызвать отчуждение людей, а также минимизировать собственное раздражение и плохое настроение.

  • Не рекомендуется давать в долг. Именно этой суммы вам может не хватить на какое-то важное дело.

  • Сны, увиденные в эту ночь, расскажут о тех задачах, которые вы должны выполнить и которые вам под силу, но вы почему-то не решаетесь к ним приступить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

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