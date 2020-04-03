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3 апреля • обновлено в 05:43
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Похвала Пресвятой Богородицы 4 апреля: что это за праздник и что нельзя делать

1.1т
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Суббота Акафиста, или Похвала Пресвятой Богородицы, в 2020 году празднуется 4 апреля.

Это православный праздник, который отмечается в субботу пятой седмицы Великого поста и посвящен прославлению Пресвятой Богородицы Девы Марии. Подробнее о традициях, истории и запретах праздника расскажет OBOZREVATEL.

Похвала Пресвятой Богородицы в 2020 году отмечается 4 апреля

Похвала Пресвятой Богородицы в 2020 году отмечается 4 апреля

simvol-veri.ru

Похвала Пресвятой Богородицы: история праздника

Суббота пятой седмицы Великого поста называется Субботой Акафиста, а сама служба получила название "Похвала Пресвятой Богородицы".

Праздник был установлена в IX веке за неоднократное избавление столицы Византии Константинополя от нашествия врагов, совершенное благодаря заступничеству Богородицы.

Так, в 626 году Константинополь был осажден персами и скифами. Жителям грозила смерть. Они собрались в храме Святой Софии и молили Бога о спасении. Патриарх Сергий взял икону Пресвятой Девы и обошел с ней крестным ходом по стенам города, а затем опустил в воды пролива ее ризу и, как пишет летописец, "море закипело, вражеские корабли утонули, и неприятель отступил от города".

"Похвала Пресвятой Богородицы". Новгородская икона, XV век

"Похвала Пресвятой Богородицы". Новгородская икона, XV век

Commons.wikimedia.org

Изначально праздник отмечался только в Константинополе во Влахернском храме, где хранились чудотворная Влахернская икона Божией Матери, по преданию, написанная евангелистом Лукой, а также предметы, связанные с земной жизнью Девы Марии – риза и пояс.

Позже праздник был внесен в церковные богослужебные книги, став общим для Восточной церкви.

Суббота Акафиста: традиции

В субботу пятой седмицы Великого поста акафист входит в состав богослужения и поется на утрене, в нем верующие обращаются к Богородице словом "взбранная", что в переводе с церковнославянского значит "непобедимая".

Икона Божией Матери "Скоропослушница"

Икона Божией Матери "Скоропослушница"

hramnevskogo.ru

Служба "Похвала Пресвятой Богородице" призвана не только напомнить о некогда бывшем в Греции чуде, но и укрепить веру в людях и надежду воскресения, показывая, кем может стать человек подобно Самой Богородице – Царице Неба и Земли. Ведь церковь постоянно учит, что к святости призван каждый.

В этот праздник православные обращаются к Богородице как к защитнице и орудию Божественного промысла и благодарят Ее за помощь и заступничество перед сыном – Иисусом.

Что нельзя делать в Субботу Акафиста

В Субботу Акафиста продолжается Великий пост, поэтому, по его правилам, под запретом пища животного происхождения: мясо, рыба, яйца, молоко.

Так, разрешается к употреблению горячая пища с растительным маслом. Можно выпить немного виноградного вина.

Похвала Пресвятой Богородице: в Субботу Акафиста продолжается Великий пост

Похвала Пресвятой Богородице: в Субботу Акафиста продолжается Великий пост

Pixabay

Детям, беременным женщинам, больным людям и странникам церковь разрешает не поститься.

Кроме того, по канонам Великого поста, в этот период перед Пасхой нельзя венчаться; злиться, ругаться; исполнять супружеский долг; лениться. Также под запретом излишнее веселье и развлечения.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
запрет пост Великий пост традиции церковь религия праздник
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