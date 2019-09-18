Михайлово чудо 2019: что категорически нельзя делать в этот день

19 сентября православные отмечают праздник – Михайлово чудо в честь архангела Михаила.

В этот день принято молиться и ставить свечку в церкви за архистратига, который считается защитником людей от всех невзгод. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за праздник, и какие существуют запреты в этот день.

Михайлово чудо – история

Архангел Михаил pinterest

По легенде, христианину Архипу приснилось, что дочь вновь обретет зрение, если попьет из источника. Когда пророчество сбылось, он построил на этом месте храм в честь Архистратига Михаила. В результате туда начали ходить как верующие, так и не верующие со всей округи.

Язычники ополчились против святого места и устроили заговор. Они собирались соединить две реки в одну, чтобы затопить святое место. Архип из-за этого стал молится архангелу, и тот услышал праведника. Он явился на землю, ударил мечом по горе, проделав там отверстие, и направил воду на язычников, спася храм.

Архангел Михаил с мечом

Что категорически нельзя делать на Михайлово чудо

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу, иначе будут неприятности.

Нельзя ссориться и спорить, иначе вернется с тройной силой.

Запрещено выбрасывать остатки еды. Лучше накормить животных или бездомных.

Другие названия этого праздника: Чудо архистратига Михаила; Чуды; Михаил-чудо; Михайловские морозы; Михайловские утренники; Первая братчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот праздник также принято гадать. В народном календаре описан обряд для девушек на жениха.

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