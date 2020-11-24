Календарь на 2021 год: когда и сколько выходных будет в Украине
В 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.
Так, согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, дополнительные выходные дни предусмотрены в связи со следующими датами:
1 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – День труда;
2 мая – Пасха;
9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
20 июня – Троица;
28 июня – День Конституции Украины;
24 августа – День Независимости Украины
14 октября – День защитника Украины;
25 декабря – Рождество Христово (у католиков).
При этому если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Поэтому в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая, выходной в воскресенье 9 мая – на понедельник 10 мая, выходной в воскресенье 20 июня – на понедельник 21 июня и выходной в субботу 25 декабря – на понедельник 27 декабря.
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