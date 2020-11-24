Календарь на 2021 год: когда и сколько выходных будет в Украине

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Дополнительные выходные дни в 2021 году предусмотрены в связи с государственными праздниками

В 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.

Так, согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, дополнительные выходные дни предусмотрены в связи со следующими датами:

  • 1 января – Новый год;

  • 7 января – Рождество Христово;

  • 8 марта – Международный женский день;

  • 1 мая – День труда;

  • 2 мая – Пасха;

  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

  • 20 июня – Троица;

  • 28 июня – День Конституции Украины;

  • 24 августа – День Независимости Украины

  • 14 октября – День защитника Украины;

  • 25 декабря – Рождество Христово (у католиков).

В 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных дней

При этому если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая, выходной в воскресенье 9 мая – на понедельник 10 мая, выходной в воскресенье 20 июня – на понедельник 21 июня и выходной в субботу 25 декабря – на понедельник 27 декабря.

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