К несчастью и морозам: приметы и праздники 20 марта 2019

20 марта 2019 года отмечается несколько исторических событий и памятных дат. Так, сегодня отмечают День счастья, День Земли и День весеннего равноденствия. Кроме того, 20 марта родились такие выдающиеся личности, как Иван Мазепа, Дэвид Уоорен и Честер Беннигтон.

Приметы 20 марта могут подсказать изменения в погоде, а также будет ли этот год урожайным. Также, следует обратить внимание на ласточек, поскольку если эта птица начинает вить гнездо над крышей дома - это сулит неприятности и несчастье. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

Международный день счастья

Международным день счастья (International Day of Happiness) создан с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

pexels.com

День Земли

Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты. В обращении ООН говорится: "День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга".

pexels.com

День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие - это день, когда Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

pexels.com

Приметы 20 марта 2019

С крыш капель – год будет очень плодородным;

Прилетели практически все птицы – жди обильного урожая хлеба;

Вода тает, но лед при этом стоит – будет очень неурожайный год;

Похолодало к вечеру – ожидай заморозков;

Синий горизонт – примета того, что совсем скоро наступит потепление;

20 марта прилетели жаворонки – погода будет теплой;

Ласточки над крышей свили гнездо – к несчастью.

pexels.com

Лунный календарь на 20 марта

20 марта 2019 года Луна в знаке Дева. Это хорошее время для того, чтобы решать проблемы касающиеся образа жизни, здоровья, питания. Это время благоприятно для всякой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Гороскоп на 20 марта 2019 года советует всем знакам Зодиака быть предельно осторожными и не расстраиваться по пустякам.

pexels.com

Родились 20 марта

1639 — Иван Мазепа (ум. 1709), гетман Войска Запорожского (1687—1708).

wikipedia.org

1925 — Дэвид Уоррен (ум. 2010), австралийский ученый, изобретатель бортового самописца ("черного ящика").

wikipedia.org

1976 — Честер Беннингтон (ум. 2017), американский рок-музыкант, вокалист группы "Linkin Park".

wikipedia.org

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!