Ханука 2019: что нельзя делать на еврейское Рождество

В 2019 году евреи празднуют Хануку с 22 по 30 декабря. Обычно праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

OBOZREVATEL расскажет об истории и традиции праздника.

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Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

История Хануки

В 175 году до н.э. к власти пришел Антиох Епифан, при нем эллинизация негреческого населения приобрела особо жесткие формы. Тора стала запретной книгой, соблюдение еврейских законов, таких как соблюдение шабата и обрезание новорожденных мальчиков, — серьезным преступлением, повсюду были установлены идолы.

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В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. За три года они вытеснили завоевателей с территории страны и освободили Иерусалим. Поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней. В течение этих дней евреи приготовили новые запасы масла, очистили Храм от идолов и заново его освятили.

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Традиции Хануки

В течение восьми дней в синагогах читается молитва "Галель", а в домах каждый вечер зажигают восьмисвечник — ханукию, или ханукальную менору.

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В первый день Хануки зажигают один огонек, после захода солнца и произносят Благословения. Каждый вечер прибавляют еще по одному, пока в восьмой вечер не загорятся все восемь свечей ханукий.

Заповедь зажигания ханукальных светильников обязательна для всех.

Накануне Хануки с утра выставляют подносы с горячими пончиками суфганийот.

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Что нельзя делать в Хануку

Все время, пока горят ханукии женщинам запрещено работать — это символ глубокой благодарности женщин за чудо Хануки Всевышнему, поскольку издевательства, которым подвергались женщины во время греческого владычества, были очень тяжелыми.

В Хануку запрещено поститься.

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