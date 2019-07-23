День Антония Печерского — запреты и приметы праздника

Во вторник, 23 июля, православные христиане чтят память преподобного Антония Печерского.

OBOZREVATEL собрал запреты и традиции этого дня, а также интересные факты о жизни святого, которого считают основателем Киево-Печерского монастыря и монашества.

День памяти Антония Печерского

Святого Антония от рождения звали Антипом, воспитывался он в набожной семье и еще в юные годы стремился к монашеству. Впоследствии ему удалось осуществить свой давний замысел – поехать на гору Афон. Там он получил монашеский постриг и имя Антоний. По приказу настоятеля Есфигменського монастыря старца Феокиста, Антонию было выделено пещеру в скале над Эгейским морем. После получения от настоятеля уроков монашеской жизни, он отправился на земли Киевской Руси.

Впрочем, Антоний не пошел ни в один из монастырей, а нашел себе место в пещере недалеко Берестова. Там он проводил молитвы, соблюдал пост и работал. О монахе стала распространяться слава. Вокруг Антония начали собираться монахи.

После смерти Владимира Великого Антоний возвращался на гору Афон, а оттуда снова в Киев и поселился подальше от людей в пещере. Он охотно помогал всем, кто обращался к нему по просьбам и советам. Приходили и те, кто тоже хотел вступить в монашескую жизнь. Им Антоний не отказывал.

Количество монахов постепенно увеличивалась, пещеры разрастались. В связи с этим возникла мысль строительства вверху над пещерами церкви Успения Пресвятой Богородицы, чтобы монахи совершали в ней богослужения и молитвы.

Антоний умер, дожив до 90 лет. По легенде, о его уходе ему известила сама Богородица.

Святого Антония считали чудотворцем – он лечил больных и предвидел будущее. В народе же Антония называли Громоносцем. Это связывают с тем, что 23 июля обычно была сильная гроза, по которой определяли, каким будет осенний урожай.

Запреты 23 июля

В народе верили, что в этот день лучше воздержаться от похода в парикмахерскую. Если 23 июля укорачивать волосы, то, считается, что таким образом ты укорачиваешь себе судьбу.

Приметы 23 июля

Многие ряски на водоемах – к удачному года.

Гроза в ночь на 23 июля – к хорошей погоде.

Если праздник приходится на среду или пятницу и при этом на улице гроза, то для рыбаков это предвещает хороший улов.

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