День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

23 августа празднуется день ангела Романа. Это имя в переводе с латинского означает "римский", "римлянин".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками Роману с именинами.
День ангела Романа – поздравления в стихах
День ангела
pixabay
Честный и надежный парень,
Не способен на обман,
Верный преданный, товарищ
И соратник ты, Роман.
Я хочу тебя поздравить,
Счастья в жизни пожелать,
Цели значимые ставить,
Ярко, дерзко побеждать.
Пусть тебя фортуна любит,
Деньги в руки пусть идут,
Чувства пусть сердечко греют,
Будет чистым, ровным путь.
* * *
Роман достойный, остроумный,
Душою вечный оптимист,
И может быть характер трудный,
Но точно сыщешь компромисс.
Желаю, чтоб не угасала
Энергия, и будь любим!
Общительный и остроумный,
Так оставайся же таким.
Ты добиваешься всех целей,
И в этом твоя гордость, сила,
Мужчина настоящий, смелый,
Желаю жить тебе красиво!
День ангела Романа – поздравления в прозе
Желаю, чтобы удача шагала за тобой по пятам, чтобы все мечты сбывались, чтобы ты, Рома, всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые успехи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всяческих благ!
* * *
Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
День ангела Романа – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в Украине празднуется День государственного флага. Также в этот день родились Сергей Жадан, Алена Апина и Семен Слепаков.
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