День ангела Романа: лучшие поздравления и открытки

23 августа празднуется день ангела Романа. Это имя в переводе с латинского означает "римский", "римлянин".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками Роману с именинами.

День ангела Романа – поздравления в стихах

День ангела pixabay

Честный и надежный парень,

Не способен на обман,

Верный преданный, товарищ

И соратник ты, Роман.

Я хочу тебя поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Цели значимые ставить,

Ярко, дерзко побеждать.

Пусть тебя фортуна любит,

Деньги в руки пусть идут,

Чувства пусть сердечко греют,

Будет чистым, ровным путь.

* * *

Роман достойный, остроумный,

Душою вечный оптимист,

И может быть характер трудный,

Но точно сыщешь компромисс.

Желаю, чтоб не угасала

Энергия, и будь любим!

Общительный и остроумный,

Так оставайся же таким.

Ты добиваешься всех целей,

И в этом твоя гордость, сила,

Мужчина настоящий, смелый,

Желаю жить тебе красиво!

День ангела Романа – поздравления в прозе

Желаю, чтобы удача шагала за тобой по пятам, чтобы все мечты сбывались, чтобы ты, Рома, всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые успехи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всяческих благ!

* * *

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

День ангела Романа – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в Украине празднуется День государственного флага. Также в этот день родились Сергей Жадан, Алена Апина и Семен Слепаков.

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