День ангела Федора: самые яркие поздравления и открытки

21 июня отмечается день ангела Федора. Это имя в переводе с древнегреческого означает "Божий дар".

Этот мужчина – очень позитивный, всего добивается самостоятельно, способен слушать и давать хорошие советы. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для Федора в его именины.

Поздравления в день ангела Федора в стихах

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Божий дар в себе хранит

Имя Федор. Он — гранит.

Воля твердая его

Крепче камня самого.

Он — серьезен, добродушен,

С добрым юмором он дружен,

Жизни цель ему ясна,

И в душе — всегда весна.

Ты правдив, и добр, и честен,

Верен слову своему,

И скажу без всякой лести:

Дорог сердцу моему.

Так живи же долго-долго,

Жизни радуясь всегда!

Ты — мой рыцарь чести, долга,

Пусть щадят тебя года!

***

Вас поздравляю, Федор, с именинами!

Пусть жизнь вся Ваша столь неповторимая

Вас радует заботами и счастьем,

Отсутствием тоски и всех ненастий!

Чтоб в сердце радость верная жила,

Чтоб не покинула она Вас никогда!

Желаю много света и добра

Получится у Вас все, знаю я!

***

Федя, ты забот не бойся,

Отдохни и успокойся,

Именины отмечай,

За столом всех собирай.

Я хочу тебе сказать —

Буду счастья я желать.

Пусть всегда тебе везет,

Счастье пусть приветы шлет!

Поздравления с днем ангела Федора в прозе

Поздравляю тебя, Федор, и желаю всегда оставаться сильным и смелым, весёлым и добрым, умным и красивым, уверенным и успешным. Пусть беды тебя боятся, Фёдор, пусть удача всегда будет с тобой. Желаю ярких красок жизни, ежедневного счастья и верной любви!

***

Поздравляю, Федор, и от души желаю тебе счастливой долгой жизни без переживаний и падений, без разочарований и потерь. Пусть у тебя, Федя, дела всегда идут, как по маслу, пусть с каждым днём твоя жизнь превращается в праздник успеха, славы, радости, любви и дружбы. Всех благ тебе, Фёдор, здоровья и удачи!

Открытки с днем ангела Федора

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую можно сделать стильную прическу на выпускной вечер. А также, какое платье лучше выбрать.

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