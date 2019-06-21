День ангела Федора: самые яркие поздравления и открытки

21 июня отмечается день ангела Федора. Это имя в переводе с древнегреческого означает "Божий дар".
Этот мужчина – очень позитивный, всего добивается самостоятельно, способен слушать и давать хорошие советы. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для Федора в его именины.
Поздравления в день ангела Федора в стихах
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Божий дар в себе хранит
Имя Федор. Он — гранит.
Воля твердая его
Крепче камня самого.
Он — серьезен, добродушен,
С добрым юмором он дружен,
Жизни цель ему ясна,
И в душе — всегда весна.
Ты правдив, и добр, и честен,
Верен слову своему,
И скажу без всякой лести:
Дорог сердцу моему.
Так живи же долго-долго,
Жизни радуясь всегда!
Ты — мой рыцарь чести, долга,
Пусть щадят тебя года!
***
Вас поздравляю, Федор, с именинами!
Пусть жизнь вся Ваша столь неповторимая
Вас радует заботами и счастьем,
Отсутствием тоски и всех ненастий!
Чтоб в сердце радость верная жила,
Чтоб не покинула она Вас никогда!
Желаю много света и добра
Получится у Вас все, знаю я!
***
Федя, ты забот не бойся,
Отдохни и успокойся,
Именины отмечай,
За столом всех собирай.
Я хочу тебе сказать —
Буду счастья я желать.
Пусть всегда тебе везет,
Счастье пусть приветы шлет!
Поздравления с днем ангела Федора в прозе
Поздравляю тебя, Федор, и желаю всегда оставаться сильным и смелым, весёлым и добрым, умным и красивым, уверенным и успешным. Пусть беды тебя боятся, Фёдор, пусть удача всегда будет с тобой. Желаю ярких красок жизни, ежедневного счастья и верной любви!
***
Поздравляю, Федор, и от души желаю тебе счастливой долгой жизни без переживаний и падений, без разочарований и потерь. Пусть у тебя, Федя, дела всегда идут, как по маслу, пусть с каждым днём твоя жизнь превращается в праздник успеха, славы, радости, любви и дружбы. Всех благ тебе, Фёдор, здоровья и удачи!
Открытки с днем ангела Федора
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какую можно сделать стильную прическу на выпускной вечер. А также, какое платье лучше выбрать.
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