Алкоголь на Новый год Крысы: астролог указала на важный нюанс

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что в новогоднюю ночь 2020 года на столе должны быть простые алкогольные и безалкогольные напитки.

"Вина, коньяк, водка, компоты, без всяких замысловатых коктейлей, которые не нравятся хозяйке 2020 года, Белой Крысе", – порекомендовала она в блоге OBOZREVATEL.

По ее словам, "новогодняя скатерть должна быть из натуральных тканей в ярком праздничном оформлении", а в центре стола необходимо поместить символ года – фигурку Белой Крысы или Мыши. Ее необходимо поместить в блюдце с зернами и монетами. Туда же следует добавить и "желуди для привлечения богатства".

На столе в новогоднюю ночь 2020 года должны стоять простые алкогольные напитки

Еще один важный элемент новогоднего стола – "булка, пирог или хлеб, испеченные руками хозяйки, а также соль как оберег от темных сил и духов, символ достатка вашего дома", – пояснила астролог. Чтобы год был "сытным и прибыльным", она порекомендовала "щедро накрыть и украсить стол".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина сообщила, что следует повесить на новогоднюю ёлку, чтобы год Белой Крысы был удачным. В частности, она порекомендовала повесить конфеты, мандарины и денежные купюры.

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