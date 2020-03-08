Тренды весны 2020: какие платья будут в моде

Известный фэшн-эксперт, режиссер телепрограмм о моде Светлана Лищинская назвала основные тренды весеннего сезона, актуальные фасоны платьев, их цветовую гамму и аксессуары, с которыми стоит носить.

Она отметила, что в этом сезоне все также актуальны бежевые оттенки, пишут "Факты".

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"В моде оранжевый, голубой, красный, желтый, белый. Причем можно смешивать эти цвета в одном образе и, если уж делать это, то не сдерживать себя, сочетая, скажем, красный, ярко-синий и зеленый. Если вы чувствуете себя комфортно в этом "буйстве красок", почему нет?!", - говорит Лищинская.

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"Бежевый, песочный и персиковый — в моде. По-прежнему актуальны платье и пальто одного оттенка. Или, скажем, платье и брюки-клеш. Многослойность — один из модных приемов весеннего сезона. Можно смело надевать любимое платье с расклешенными брюками и вязаным свитером. В этом случае желательно подбирать комплект в одной цветовой гамме. А платье должно быть длиной чуть ниже колен", - добавила эксперт.

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Лищинская добавила, что в наступившем сезоне в моде естественность и простота.

"Носите то, в чем вам комфортно, что подчеркивает вашу индивидуальность. Что касается платьев, то на самом деле можно достать наряд и позапрошлогодней коллекции. Важно при этом учесть лишь некоторые детали. На пике моды короткие платья с нарочито пышными рукавами — акцент в наряде должен быть сделан именно на них. Что касается фасона, то платье должно быть не приталенное, а расклешенное или прямого кроя", - говорит она.

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Девушкам, которые не носят мини Лищинская порекомендовала обратить внимание на длину миди.

"В моде глубокие декольте и обнаженные плечи, а также разрезы на платье, которые не будут сковывать ваших движений. Все это касается в том числе изделий из кожи, которые по-прежнему в тренде", - добавила эксперт.

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