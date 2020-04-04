Самые модные джинсы весны 2020: с чем их носить

Облегающие джинсы-скинни давно покинули модные тренды. Их следует заменить более современной и популярной моделью - джинсами-бананами.

Такой фасон называют "balloon fit", так как брюки выглядят слегка надутыми, как воздушный шар. Джинсы-бананы также имеют высокую посадку и укороченные штанины, за счет чего эта модель подходит разным типам фигуры, пишет Cosmopolitan.

Со свитером

Голубые джинсы-бананы и молочный свитер — идеальное комбо, особенно, если это короткий фактурный джемпер, который легко заправить в брюки.

cosmo.com.ua

С жакетом

Элегантно дополнить джинсы-бананы получится классическим костюмным жакетом.

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С нарядным топом

Эффектный топ на одно плечо дополни длинными серьгами, а босоножки с тонкими ремешками идеально сбалансируют объемный верх.

cosmo.com.ua

С джинсовой рубашкой

Носить деним с ног до головы — это красиво и актуально. Но можно пойти дальше и создать идеальный монохромный образ.

cosmo.com.ua

С пышной блузой

Рубашка с пышными плечами в данном случае не просто выделяется, а делает акцент на талии и корректирует фигуру.

cosmo.com.ua

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