После провала с платьем: образ Зеленской в Японии вызвал восторг в сети

Образ первой леди Украины Елены Зеленской во время визита в Японию и встречи с императором Японии Нарухито вызвал восторг в сети.

Фото необычного костюма появилось на странице Зеленской в Instagram. На приеме у императора супруга президента появилась в платье, стилизованном под фрак светло-голубого цвета.

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В новом образе Зеленская, которую ранее осудили за броский желтый наряд, пришлась по душе пользователям сети. Также украинцы обратили внимание на элегантную прическу первой леди Украины.

Зеленские на приеме в Японии Скриншот

Зеленские на приеме в Японии Скриншот

Зеленские на приеме в Японии Скриншот

Зеленские на приеме в Японии Скриншот

Зеленские на приеме в Японии Скриншот

Зеленские на приеме в Японии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети заявили, что к императору якобы никто не имеет права приходить в желтой одежде, как сделала Зеленская.

Владимир Зеленский тоже выбрал неожиданный образ на встречу к императору. На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

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