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10 февраля • обновлено в 05:20
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/ Мода

"Наши, украинские!" В сети высмеяли модное ноу-хау

1.2т
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В Украине продают меховые наушники, созданные по особенному "рецепту" из крышек от банок.

Соответствующими фотографиями поделилась киевлянка Мария Канаева на своей странице в Facebook, рассмешив пользователей сети.

"Знаете такие теплые меховые наушники, которые девочки носят? Ну все же наверняка видели, у меня фото их в целом виде уже нет", – рассказала Канаева.

Меховые наушники из крышек - ноу-хау

Меховые наушники из крышек - ноу-хау

facebook/Kanayevamariia

Она уточнила, что у наушников треснула дужка, после чего меховые "уши" решили отдали ребенку для игр.

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"Сегодня ребенок решил их разобрать и прибежал с криком: "Смотри, что я целый год на ушах носила!" Я всегда думала, что они китайские. А нет, наши, родные", – пошутила она.

Меховые наушники из крышек - ноу-хау

Меховые наушники из крышек - ноу-хау

facebook/Kanayevamariia

Судя по фото, производители придумали ноу-хау: на крышку от варенья "Панночка" приклеили поролон и мех таким образом, что на первый взгляд было сложно представить, из чего на самом деле были созданы эти наушники.

Крышка из меховых наушников

Крышка из меховых наушников

facebook/Kanayevamariia

"Как теперь с этим жить? Начинаю разбирать наши", "Ты сделала мой день", "Вот так находка. Такое ноу-хау нужно патентовать", – посмеялись пользователи.

"Наши, украинские!" В сети высмеяли модное ноу-хау

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали о распространенных модных ошибках в подборе одежды, которые плохо отражаются на фигуре.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина
Теги
курьез Мода
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Находчивые люди)))))))))
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