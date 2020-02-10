"Наши, украинские!" В сети высмеяли модное ноу-хау

В Украине продают меховые наушники, созданные по особенному "рецепту" из крышек от банок.

Соответствующими фотографиями поделилась киевлянка Мария Канаева на своей странице в Facebook, рассмешив пользователей сети.

"Знаете такие теплые меховые наушники, которые девочки носят? Ну все же наверняка видели, у меня фото их в целом виде уже нет", – рассказала Канаева.

Меховые наушники из крышек - ноу-хау facebook/Kanayevamariia

Она уточнила, что у наушников треснула дужка, после чего меховые "уши" решили отдали ребенку для игр.

"Сегодня ребенок решил их разобрать и прибежал с криком: "Смотри, что я целый год на ушах носила!" Я всегда думала, что они китайские. А нет, наши, родные", – пошутила она.

Меховые наушники из крышек - ноу-хау facebook/Kanayevamariia

Судя по фото, производители придумали ноу-хау: на крышку от варенья "Панночка" приклеили поролон и мех таким образом, что на первый взгляд было сложно представить, из чего на самом деле были созданы эти наушники.

Крышка из меховых наушников facebook/Kanayevamariia

"Как теперь с этим жить? Начинаю разбирать наши", "Ты сделала мой день", "Вот так находка. Такое ноу-хау нужно патентовать", – посмеялись пользователи.

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