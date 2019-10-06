"Модная наша!" Молодежный образ Пугачевой взбудоражил поклонников

Примадонна Алла Пугачева засветилась на 82-ом дне рождении подруги Алины Редель в молодожном образе.

70-летняя артистка выбрала для праздника кроссовки, сумку через плечо и белоснежное платье-балахон свободного кроя.

Кроме Аллы Борисовны, на мероприятии присутствовала и ее дочь Кристина Орбакайте, которая нарядилась в черную юбку, белый топ и сапоги.

"Алиночка! Мы желаем тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни! Радуй нас", – поздравила примадонна свою подругу.

Алла Пугачева в кроссовках instagram/alla_borisovna_fan15

Пользователи оценили образ Пугачевой на празднике. В целом, наряд оценили положительно, хотя прическу раскритиковали.

"Модная наша в кроссовках", "Ну на голове-то", "Ноги очень красивые", "Красуня наша", "Аллочка зе бест", – отреагировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кадры с Пугачевой без фотошопа. Поклонники были в шоке.

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