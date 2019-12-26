Какие пальто больше не в моде: названы главные антитренды 2020 года

Пальто — это завершающий элемент образа, поэтому оно должно отвечать модным тенденциям 2020 года.

В связи с этим "Рамблер" подготовил список антитрендовых моделей, которые нужно исключить из своего гардероба.

Длиной выше колен

Эти пальто были на пике моды несколько десятилетий подряд, однако в 2020 году выйдут из моды. Отметим, что дизайнеры решили заменить среднюю длину на модели макси или мини.

Фото: wlooks.ru

С меховыми манжетами

Моделей пальто, которые декорированные манжетами, сшитыми из натурального или искусственного меха, стилисты рекомендуют поостеречься. Все из-за того, что мех на них недолговечен и во время носки теряет свою форму. В результате пальто приобретает потрепанный вид.

Фото: prom.ua

С декором

Так как ведущим хитом 2020 года были признаны пальто с минималистичным оформлением, фасоны с обильным количеством декора потеряли свою актуальность. По мнению дизайнеров, такие модели способны перегрузить образ и сделать его нелепым.

Фото: idei-dekoru.com

Приталенного кроя

Также в список антитрендов попали приталенные пальто, которые буквально облегают фигуру. На замену такому изделию приобрести следует прямую модель, которую, при желании, можно всегда подвязать поясом на талии.

Фото: inter-moda.ru

С укороченными рукавами

Данные фасоны пальто вышли из моды еще несколько лет тому назад, но многие женщины носят их до сих пор. По мнению дизайнеров, вероятнее всего, они потеряли свою актуальность из-за того, что пальто с укороченными рукавами надевают не с длинными перчатками, а с выглядывающими сверху свитерами.

Фото: yapokupayu.ru

Кокон

Если ранее дизайнеры утверждали, что пальто столь несуразного силуэта визуально стройнят, то сегодня они кардинально пересмотрели свое мнение. Теперь это пальто не только вышло из моды, но и стало настоящим табу в fashion-индустрии.

Фото: differed.ru

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