Почему новичкам нужен персональный тренер

Весной в тренажерные залы приходит много начинающих, но мало кто из них задерживается в зале надолго. Одни истощаются в погоне за результатом, другие неправильно выполняют упражнения и опускают руки, а некоторые просто бросают фитнес из-за нехватки мотивации.

Вместе с тренерами киевского фитнес-клуба BODYART / FITNESS мы рассказываем, как начинающим избежать неудачи в спортзале.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Скачать программу тренировок из интернета мало

Многие люди, которые начинают заниматься, убеждены в том, что для производительных занятий им будет достаточно программы тренировок из интернета. Но, к сожалению, тренировки устроены несколько сложнее, чем повторение упражнений.

"Чаще всего спортсмены-новички делают большую ошибку — копируют чью-то технику тренировок или составляют программу тренировок, смотря на других спортсменов в зале или на видео в интернете. Да, эти упражнения для кого-то могли быть действительно эффективными, но могут не сработать в случае другого спортсмена. Во-первых, нужно понимать, что у каждого свои особенности организма и цель тренировок, а во-вторых, эффективность упражнений зависит от техники исполнения. Неправильная техника не только не даст результата, но и может привести к травме. Чтобы этого избежать, и нужен персональный тренер", — говорит Ирина Кравчук, тренер тренажерного зала фитнес-клуба BODYART / FITNESS.

Есть по крайней мере 5 веских причин заниматься с персональным тренером

Причина №1. С тренером вы достигнете цели в кратчайшие сроки

Персональный тренер — это профессионал, он знает, какие упражнения и нагрузки правильны и эффективны для вашего тела и фигуры. Он не только вас наставляет, но и мотивирует сделать сегодня чуть больше, чем вам бы хотелось, не сдаваться на последних подходах.

Причина №2. С тренером вы будете выполнять упражнения правильно и безопасно

Даже если вы знаете, как правильно приседать, работать на тренажере или делать аэробные упражнения, это не значит, что вы придерживаетесь правил. В этом заключается еще одна задача персонального тренера. Он скорректирует вас во время выполнения упражнений, чтобы они приносили максимальный результат и не стали причиной травм — растяжения мышц, повреждения позвоночника, вывихов суставов.

Причина №3. Ваши занятия с тренером будут разнообразными

На одном занятии, чтобы выпустить пар и зарядиться, вы будете выполнять интенсивные упражнения, направленные на увеличение мышц, а на другом — более плавные упражнения для проработки всех групп мышц и растяжки. Задача тренера — не просто выжимать из спортсмена как можно больше, а давать посильные и полезные нагрузки.

Причина №4. Благодаря физической форме тренера вы будете мотивированы заниматься продуктивно

Физическая форма профессионального тренера — это реальное напоминание о том, каких результатов можно достичь, занимаясь в тренажерном зале. Тренер также помогает собраться с силами, поддерживает в период тренировок, отмечает фитнес-победы и шаг за шагом подводит к вашей цели.

Причина №5. Тренер поможет вам составить правильный режим питания во время тренировок

Чтобы закрепить и улучшить результаты занятий в спортзале, нужно не только системно тренироваться, но и следить за питанием. Тренер поможет составить правильный режим питания в зависимости от цели спортсмена — снизить вес, уменьшить объемы, сделать тело более рельефным, нарастить мышцы или обработать конкретную зону тела.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Заниматься с персональным тренером или тренироваться самостоятельно — дело личное. Но если вы хотите добиться максимальных результатов в короткие сроки, то персональный тренер в этом поможет.

Если вы хотите попробовать заниматься с тренером по индивидуальной программе, попробуйте тестовое занятие в фитнес-клубе BODYART / FITNESS.

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