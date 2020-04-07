Перестаньте это есть! Названы продукты, которые портят здоровье и красоту

Многие продукты влияют на организм негативно: ускоряют процесс старения, портят кожу и состояние здоровья. Чтобы чувствовать себя лучше - их следует исключить из рациона.

О восьми главных продуктах, которые негативно влияют на организм пишет Harper's Bazaar.

Искусственные подсластители

Подсластители в 10—600 раз превосходят сладость сахара, вызывают сильное чувство голода, что чревато не только лишними килограммами, но даже ожирением.

Гидрогенизированные и трансжиры

Гидрогенизированные жиры калорийны и токсичны, способны повысить "плохой" холестерин, снизить "хороший", а также полностью вывести организм из строя. Потребление трансжиров увеличивает риск развития сердечных заболеваний, инсульта и диабета II типа.

Энергетические напитки

Баночка такого напитка содержит больше 30 граммов сахара и множество стимуляторов, которые снижают аппетит, нарушают сон и обезвоживают организм.

Газированные напитки

Кукурузный сироп и фруктоза, которые содержаться в составах таких напитков способны вызвать серьезные болезни печени. Также газировки увеличивают чувство голода.

Нитриты

Их добавляют в обработанное мясо, такое как бекон, ветчина, салями и сосиски. При высоких температурах нитриты могут образовывать токсичные соединения, известные как нитрозамины, которые, в свою очередь, являются канцерогенными и повышают риск возникновения рака поджелудочной железы, желудка и толстой кишки.

Пищевые красители

Желтые красители № 5 и № 6, обнаруженные в злаках, пудингах и других продуктах, нарушают концентрацию и обучаемость.

Попкорн из микроволновой печи

Химическое покрытие, используемое в некоторых пакетах для попкорна, разрушается при нагревании до вещества, называемого перфтороктановой кислотой — оно может вызывать онкологию.

Обработанное и выращенное на гормонах мясо

Потребление обработанного мяса, колбас и бекона увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний на 42%, а диабета II типа — на 19%.

Читайте также на OBOZREVATEL более подробные советы о том, как не поправиться во время карантина и домашней изоляции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram