Названы салаты, которые вреднее фастфуда

Некоторые салаты, пользующиеся большой популярностью, на самом деле не так уж и полезны, а по энергетической ценности могут и вовсе уступить фастфуду.

Салат – универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол. Но многие могут навредить вашему здоровью, пишет "Comments.ua"

Вареные овощи, которые входят в состав этого салата, обладают высоким гликемическим индексом, и вместе они повышают уровень сахара в крови. Такой салат не рекомендуется для частого употребления, разве что по большим праздникам. Если хотите сделать его более полезным для здоровья, тогда не солите его и ограничьтесь малой порцией.

Любимый многими крабовый салат с добавлением риса также весьма калорийный. В него входит охлажденный рис, в котором образовывается больше резистентного крахмала, а его не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Плюс ко всему, основу салата составляют крабовые палочки, в которых минимум пользы, зато много химических добавок. И все ингредиенты заправляются майонезом, а его тоже сложно назвать полезным.

Еще один салат, который пользуется большой популярностью. Основной его вред в майонезной заправке, которая "нагружает" организм, в частности за счет различных пищевых добавок. Да и докторская колбаса не самый полезный ингредиент, потому что содержит сою, крахмал и минимум мяса. Чтобы оливье было более полезным, следует заменить майонез на сметану, а колбасу – на говяжье сердце.

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