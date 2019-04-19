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/Диета и фитнес

Названы привычки, которые мешают похудеть

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Доктор-диетолог, фуд-терапевт и педиатр Екатерина Толстикова назвала привычки, которые мешают похудеть.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Первой и самой вредной привычкой Толстикова назвала — голодание или "недоедание" (полный список ниже).

Нужно перестать

  • Садиться каждый понедельник на диеты;

  • Есть перед сном;

  • Пить соки и любую калорийную жидкость;

  • Убирать с рациона полностью все углеводы;

  • Есть, когда эмоционально подавлен;

  • Доедать за сыном, мужем/женой, мамой;

  • Есть на ходу, за телефоном, за рулем, в лифте;

  • Есть, когда сыт;

  • Ходить в магазины/на рынки голодным;

  • Пропускать приемы пищи;

  • "Отрабатывать" еду в зале;

  • Жить ради того, чтобы есть.

Названы привычки, которые мешают похудеть

Фото: woman.ru

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Также диетолог посоветовала пересмотреть свой базовый рацион и убрать из него ненужные продукты. В течение дня пить много чистой воды, а не чай или кофе. Кроме того, Толстикова порекомендовала есть в полной тишине и научиться говорить себе "нет", когда вы сыты, а тарелка полная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Эвелин Трибол и Элис Реш пришли к выводу, что интуитивная диета является одной из самых полезных в мире.

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