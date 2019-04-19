Названы привычки, которые мешают похудеть

Доктор-диетолог, фуд-терапевт и педиатр Екатерина Толстикова назвала привычки, которые мешают похудеть.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Первой и самой вредной привычкой Толстикова назвала — голодание или "недоедание" (полный список ниже).

Нужно перестать

Садиться каждый понедельник на диеты;

Есть перед сном;

Пить соки и любую калорийную жидкость;

Убирать с рациона полностью все углеводы;

Есть, когда эмоционально подавлен;

Доедать за сыном, мужем/женой, мамой;

Есть на ходу, за телефоном, за рулем, в лифте;

Есть, когда сыт;

Ходить в магазины/на рынки голодным;

Пропускать приемы пищи;

"Отрабатывать" еду в зале;

Жить ради того, чтобы есть.

Фото: woman.ru

Также диетолог посоветовала пересмотреть свой базовый рацион и убрать из него ненужные продукты. В течение дня пить много чистой воды, а не чай или кофе. Кроме того, Толстикова порекомендовала есть в полной тишине и научиться говорить себе "нет", когда вы сыты, а тарелка полная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Эвелин Трибол и Элис Реш пришли к выводу, что интуитивная диета является одной из самых полезных в мире.

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