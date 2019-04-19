Названы привычки, которые мешают похудеть

Доктор-диетолог, фуд-терапевт и педиатр Екатерина Толстикова назвала привычки, которые мешают похудеть.
Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Первой и самой вредной привычкой Толстикова назвала — голодание или "недоедание" (полный список ниже).
Нужно перестать
Садиться каждый понедельник на диеты;
Есть перед сном;
Пить соки и любую калорийную жидкость;
Убирать с рациона полностью все углеводы;
Есть, когда эмоционально подавлен;
Доедать за сыном, мужем/женой, мамой;
Есть на ходу, за телефоном, за рулем, в лифте;
Есть, когда сыт;
Ходить в магазины/на рынки голодным;
Пропускать приемы пищи;
"Отрабатывать" еду в зале;
Жить ради того, чтобы есть.
Фото: woman.ru
Также диетолог посоветовала пересмотреть свой базовый рацион и убрать из него ненужные продукты. В течение дня пить много чистой воды, а не чай или кофе. Кроме того, Толстикова порекомендовала есть в полной тишине и научиться говорить себе "нет", когда вы сыты, а тарелка полная.
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