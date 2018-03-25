Как сбросить лишний вес: ученые дали 5 важных советов

Многие ломают голову над тем, как похудеть и удерживать желаемый вес, при этом не отказывая себе во всем.

Помочь в этом может вдумчивое питание, считают исследователи из Университета штата Северная Каролина и Департамента общественного здравоохранения в Северной Каролине. Об этом свидетельствует их доклад, опубликованный Woman's Health.

Ученые вывели пять полезных советов:

1. Ешьте побольше растительных белков. Их содержат, к примеру, бобовые. Такая пища обеспечивает длительное чувство сытости, к тому же ими практически невозможно переесть.

Бобовые Taliya.ru

2. Уделяйте больше времени еде. Многие привыкли спешить и съедать весь обед за пять минут, однако это является неправильным подходом. Старайтесь кушать вдумчиво, не спеша, ощущая вкус и аромат пищи. Чувство сытости приходит со временем, и если выделять на прием пищи хотя бы 20 минут, насыщение может прийти раньше, и вы не наберете лишних калорий.

3. Не ешьте, если действительно не хотите этого. Иногда желание поесть вызвано не естественной потребностью организма, а стрессом. Сосредоточьтесь и ответьте на вопрос, действительно ли вы голодны или же вы хотите "заесть" нервное напряжение. Прежде чем без необходимость лезть в холодильник, попробуйте помедитировать и глубоко вдохнуть.

4. Наслаждайтесь пищей. Убедитесь, что вам действительно приятно и вкусно поглощать еду. Как только вы перестанете ощущать наслаждение от еды, остановитесь и прекратите прием пищи.

Еда Просто Есть

5. Не отвлекайтесь ни на что во время приема еды. Старайтесь не кушать во время работы, чтения или просмотра телевизора. Ученые доказали, что вдумчивое питание без посторонних факторов позволяет сбросить около 5% веса за несколько месяцев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые назвали самую эффективную диету.