Гройсман рассказал, как похудел на 25 кг: схема тренировок премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как ему удалось похудеть на 25 килограммов.

Так, подробностями он поделился в интервью программе "Вікна-новини" на СТБ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я чувствовал, что у меня есть лишний вес, поэтому принял решение взять себя в руки. Несколько скорректировал свое питание, больше добавил физических нагрузок и таким образом достиг своей цели. Сейчас я фактически в той весовой категории, которую запланировал себе", — рассказал Гройсман.

Владимир Гройсман

Также премьер-министр поделился схемой своих тренировок.

"У меня есть такие тренировки: немного кардио, подтягивания, отжимания на брусьях, жим веса. Также я занимаюсь и на велотренажерах", — подытожил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко раскрыл секрет своего похудения.

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